Госдума одобрила 10 лет «строгача» для телефонных террористов

Госдума РФ сегодня, 8 декабря, приняла в первом чтении поправки в Уголовный кодекс об ужесточении наказания за телефонный терроризм. За законопроект проголосовало 407 парламентариев.

Как писал «Новый День», законопроект предполагает внести изменения в статью 207 УК РФ. В действующей редакции Кодекса телефонные террористы могут быть наказаны штрафом до 200 тыс. рубле, исправительными работами или лишением свободы на срок до трех лет, а при наступлении тяжких последствий – до пяти лет.

Если законопроект будет принят в окончательном чтении без изменений, то злоумышленникам за заведомо ложное сообщение об угрозе взрыва, повлекшее массовую эвакуацию людей из объектов социальной инфраструктуры будет грозить лишение свободы на срок от 6 до 8 лет.

В случае, если заведомо ложное сообщение о готовящемся теракте повлекло за собой смерть человека или другие тяжкие последствия, телефонного террориста предлагается наказывать лишением свободы на срок от 8 до 10 лет.

Как передает РБК, в ходе обсуждения законопроекта глава думского комитета по законодательству Павел Крашенинников напомнил, что из-за ложных сообщений о минировании за последние месяцы в России эвакуации подверглось почти 2,5 млн человек.

В окончательной редакции поправки в УК будут одобрены до конца года, заявил глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев. «Перспектива сесть на десять лет в колонию строгого режима станет профилактикой не только для мелких хулиганов, которые, глупой шутки ради, пытаются «минировать» школы, чтобы не получить «двойку», но и для тех, кто пытается дестабилизировать ситуацию и посеять панику», – отметил парламентарий.

Напомним, что лавина телефонных звонков с сообщениями о готовящихся взрывах социальных объектов в Москве, Екатеринбурге, Челябинске, Перми, Омске, Новосибирске, Владивостоке, Красноярске, Норильске, Брянске, Ставрополе и других крупных городах обрушилась 11 сентября. В результате массовые эвакуации затронули школы, больницы, крупные торговые центры, гостиницы, административные здания и различные объекты транспортной инфраструктуры.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 08.12.17

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