Ущерб от осенних атак лжеминеров превысил 1 млрд рублей

Из-за анонимных звонков об угрозе взрывов, которые в массовом порядке стали поступать на телефоны экстренных служб в крупных городах по всей территории России в начале сентября, в общей сложности были эвакуированы 2,3 млн человек. Об этом рассказал глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Парламентарий также отметил, что с сентября текущего года анонимные звонки об угрозах взрыва поступали в 180 городах РФ. Ущерб от действий телефонных террористов в городах России составил не менее 1 млрд рублей, сказал Крашенинников со ссылкой на мнение главы МЧС РФ.

Как писал «Новый День», сегодня Госдума в первом чтении приняла законопроект, предполагающий ужесточение наказания для лжеминеров. Если он будет принят в окончательном чтении без изменений, то телефонным террористам будет грозить наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 10 лет.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 08.12.17

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