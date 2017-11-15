Госдуме предложили сажать телефонных террористов на 10 лет

Депутаты Госдумы подготовили проект закона, предусматривающий ужесточение наказания за заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Автором документа является глава комитета по государственному строительству Павел Крашенинников. Он предлагает наказывать злоумышленников за заведомо ложное сообщение об угрозе взрыва, повлекшее массовую эвакуацию людей из объектов социальной инфраструктуры лишением свободы на срок от 6 до 8 лет.

В случае, если заведомо ложное сообщение о готовящемся теракте повлекло за собой смерть человека или другие тяжкие последствия, автор законодательной инициативы предлагает предусмотреть наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 10 лет. Законопроект направлен в правительство РФ и Верховный суд для получения официальных отзывов, передает ТАСС.

Как писал «новый День», 11 сентября на Россию обрушилась лавина телефонных звонков с сообщениями о готовящихся взрывах социальных объектов в Москве, Екатеринбурге, Челябинске, Перми, Омске, Новосибирске, Владивостоке, Красноярске, Норильске, Брянске, Ставрополе и других крупных городах. В результате массовые эвакуации затронули школы, больницы, крупные торговые центры, гостиницы, административные здания и различные объекты транспортной инфраструктуры.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 15.11.17

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