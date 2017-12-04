Схвачены подпольные связисты, услугами которых пользовались телефонные террористы

МВД России заявило о пресечении работы «одного из крупнейших нелегальных операторов» междугородной и международной телефонной связи, услугами которого пользовались телефонные террористы, говорится в сообщении ведомства.

По данным ведомства, злоумышленники действовали на протяжении нескольких лет на территории Московского региона, а также Ярославской, Калужской областей, Кубани и Алтайского края. Нелегальный оператор мобильной связи подменял номер вызывающего абонента одним из абонентских номеров злоумышленников и тем самым помогал совершать различного рода противоправные действия, в том числе сообщать о якобы заминированных объектах транспорта, культуры, торговли и т.д.

Правоохранители провели обыски в шести регионах, в ходе которых изъят 41 сотовый шлюз, более 2000 сим-карт различных операторов, а также компьютерная техника и средства связи. Злоумышленники задержаны и дают признательные показания, отметили в МВД, не уточнив число подозреваемых. Возбуждено уголовное дело по п. «а», «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ (незаконное предпринимательство).

Как сообщал «Новый День», 11 сентября на Россию обрушилась волна телефонных звонков с сообщениями о готовящихся взрывах социальных объектов в Москве, Екатеринбурге, Челябинске, Перми, Омске, Новосибирске, Владивостоке, Красноярске, Норильске, Брянске, Ставрополе и других крупных городах. В результате эвакуации затронули школы, больницы, крупные торговые центры, гостиницы, административные здания и различные объекты транспортной инфраструктуры. Массовые звонки о якобы заложенных бомбах продолжаются по сей день. В начале октября в ФСБ заявили, что нашли телефонных террористов – ими якобы оказались четыре гражданина РФ, которые находятся за рубежом, но при этом у них есть пособники в России.

В середине ноября в Госдуме был подготовлен законопроект об ужесточении наказания за заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Лжеминеров предполагается сажать за решетку на срок от 6 до 10 лет.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 04.12.17

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