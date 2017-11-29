Жителя уральского «атомного» города будут судить за пьяное «минирование» моста

В Свердловской области будут судить жителя Новоуральска, который в пьяном виде сообщил о якобы заложенной бомбе на путепроводе, соединяющем несколько улиц города.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», уголовное дело по статье 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма» было возбуждено в связи с инцидентом, произошедшим вечером 23 августа этого года. Житель ЗАТО, находясь в состоянии алкогольного опьянения, по сотовому телефону позвонил в дежурную часть полиции и заявил о минировании моста у бывшего спортивного комплекса «Кедр», соединяющего улицы Комсомольскую и Первомайскую.

На место выезжали следственно-оперативная группа, скорая помощь, сотрудники МЧС. На время обследования моста пришлось перекрыть движение транспорта. К счастью, опасных предметов обнаружено не было. Позже силовики установили личность лжеминера.

«Обвиняемый свою вину в совершении инкриминируемого деяния признал в полном объеме. Уголовное дело направлено в Новоуральский городской суд для рассмотрения по существу. Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до 3 лет», – сообщили сегодня в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Ранее в официальном ответе на запрос РИА «Новый День» начальник управления угрозыска ГУ МВД России по Свердловской Александр Мазаев уточнял, что «террористом» оказался мужчина, неоднократно привлекавшийся к административной ответственности за хулиганство, пьянство и кражу. Пояснить причину своего поступка он не смог. ЧП в Новоуральске стало одним из самых курьезных случаев «минирования» на Среднем Урале.

В полиции добавляют, что не менее примечательный инцидент был зафиксирован в Краснотурьинске, где мужчина «заминировал» больницу, чтобы отвлечь внимание сотрудников ГИБДД от своего приятеля, задержанного за пьяную езду и доставленного на медицинское освидетельствование.

В Екатеринбурге как-то девушка дважды пыталась «взорвать» хостел на улице Донбасской. Выяснилось, что таким образом она хотела отомстить полицейским, которые привлекли к ответственности ее подругу за административное правонарушение.

Еще одного лжеминера задержали в Каменске-Уральском. Им оказался бывший зэк, который устроил пьяную прогулку с любовницей до магазина. Женщину долго не выпускали из торговой точки, он заволновался и вызвал на место правоохранителей. Оказалось, что дама пыталась украсть продукты, и ее задержали. После этого кавалер «заминировал» этот магазин. Тем самым он пытался отвлечь внимание сотрудников магазина и ЧОП от подруги.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 29.11.17

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