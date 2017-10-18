Россию «электризуют» к выборам Путина

За «эпидемией» телефонного терроризма, которая второй месяц продолжает будоражить крупные города России, могут стоять внутренние «системные силы», заинтересованные в «закручивании гаек» и дестабилизации обстановки в стране накануне президентских выборов в марте 2018 года. Такое мнение в интервью РИА «Новый День» высказал президент Центра социальных и политических исследований «Аспект» Георгий Федоров.

По его оценке, ситуация с массированной атакой «телефонных террористов» гораздо сложнее, чем об этом говорится в прессе. Федоров считает, что нынешняя волна угроз – «внутренняя история с использованием внешних центров».

«Конечно, исключать, что это внешние силы, не стоит. Вся система продумана таким образом, что там используются внешние серверы, которые трудно «достать». Но с моей точки зрения, какие-то внутренние силы пытаются на этом сыграть свою игру», – считает Федоров.

Он подчеркнул, что, судя по нынешним масштабам «телефонного терроризма», некто пытается повлиять на «политическую и социальную ситуацию в стране», так как обществом, которое напугано, легко манипулировать.

«Когда человек боится, он готов принять что угодно. Может и диктатора принять, который вводит законы, ограничивающие права людей», – сказал он и напомнил, что после 11 сентября 2001 года в США был введен «патриотический акт», который серьезно ограничил американцев в правах.

В то же время Федоров обратил внимание, что сейчас атака «телефонных террористов» в основном направлена на большие города, в результате чего значительная часть населения РФ находится в постоянном напряжении.

«Человек нигде не чувствует себя в безопасности. Эта внутренняя история электризует общество. Судя по тому, что это не прекращается, волна пойдет по нарастающей. Думаю, что если произойдет, не дай Бог, какой-то террористический акт, может повториться ситуация, как в 90-х годах, когда взрывали дома, и общество было настолько в панике, что люди ночами устраивали дежурства», – сказал Федоров.

По его мнению, такое социальное напряжение рано или поздно может «детонировать» против властей.

«Учитывая, что у нас скоро президентские выборы, это (масштабные атаки «телефонных террористов»), возможно, будет использоваться и в этом формате. Возможно, это может быть использовано в политической дестабилизации, чтобы взбудоражить народ. При определенных манипуляционных технологиях, люди могут выйти на улицы», – считает Федоров.

Вместе с тем он обратил внимание, что сейчас российское общество не готово к массовым протестам, в нем нет сильных революционных настроений, но отметил, что «истерия» может быть подготовлена в очень короткие сроки.

«Чтобы «низы» смогли что-то сделать, их надо наэлектризовать, чтобы они при первой же вспышке вышли на улицы. Если это продолжится до весны, то, конечно, не только срыв, но и какие-то уличные истории могут быть», – сказал он.

При этом Федоров подчеркнул, что эта «эпидемия» звонков-угроз в любом случае «колоссально» дискредитирует нынешнюю власть.

«Власть со всеми деньгами, со всем влиянием не может в течение нескольких месяцев вычислить и предъявить обществу, кто эти так называемые «хулиганы» – «телефонные террористы», – подчеркнул он.

При этом Федоров отметил, что версия о том, что, даже если эти угрозы – на самом деле ни что иное как тренировки спецслужб, которые опасаются террористических атак, это также несет негативные последствия.

«Мы видим, что такие массовые «тренировки» очень дорого обходятся казне и не тренируют, а изматывают правоохранительные органы», – заключил он.

Как ранее сообщал РИА «Новый День», волна телефонных звонков с сообщениями о якобы заложенных бомбах прокатилась по всей стране. Первые сообщения поступили 11 сентября. Взрывные устройства искали в различных зданиях в Уфе, Омске, Рязани, Екатеринбурге, Красноярске, Новосибирске, Нижнем Новгороде, Казани, Москве и других городах. По предварительным данным, за это время были эвакуированы более миллиона человек в 120 населенных пунктах после «минирования» свыше почти 2 тысяч зданий. Ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась.

Сегодня в Москве также поступили сообщения о минировании трех вокзалов, двух аэропортов и Российской государственной библиотеки в Москве.

В начале октября в ФСБ заявили, что нашли телефонных террористов – ими якобы оказались четыре гражданина России, которые находятся за рубежом, но при этом у них есть пособники в России.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 18.10.17

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