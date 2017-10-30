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NewDayNews.ru

Понедельник, 30 октября 2017, 16:44 мск

российское информационное агентство 18+

Общество

За месяц из-за лжеминеров в России эвакуировали полмиллиона человек

За месяц из-за лжеминеров в России эвакуировали полмиллиона человек

Телефонные террористы продолжают сообщать о минировании зданий. Атака длится с сентября. По данным МЧС, только за последний месяц экстренным службам пришлось эвакуировать более 500 тысяч человек в 52 городах России. Ни в одном случае бомбу так и не нашли.

«За отчетный период в 52 городах России поступили анонимные звонки с угрозами взрыва более 1,3 тысяч объектов, проводилась эвакуация свыше 500 тысяч человек. Все объекты обследованы, угрозы не подтвердились», – сообщил врио начальника Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС РФ Игорь Кутровский.

В целом с начала атак телефонных террористов были эвакуированы около 1,4 миллиона человек, или 1% населения страны, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах. С середины октября волна звонков о минировании пошла на спад, они стали поступать в 1,5 раза реже. Ранее директор ФСБ России Александр Бортников оценил ущерб от действий лжеминеров в 300 млн рублей.

Как ранее сообщал РИА «Новый День», волна телефонных звонков с сообщениями о якобы заложенных бомбах прокатилась по всей стране. Первые сообщения поступили 11 сентября. Ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась. В начале октября в ФСБ заявили, что нашли телефонных террористов – ими якобы оказались четыре гражданина РФ, которые находятся за рубежом, но при этом у них есть пособники в России.

Тем временем, депутаты Госдумы РФ задумались над ужесточением наказания для телефонных террористов. В частности, предлагается внести в статью Уголовного кодекса пункт о лжеминировании, совершенном организованной группой лиц. Согласно поправкам, разработанным парламентариями, максимальное наказание за подобные деяния составит 10 лет лишения свободы.

Москва, Зоя Осколкова

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© 2017, РИА «Новый День»

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