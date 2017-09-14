Четверг, 14 сентября 2017, 16:09 мск

российское информационное агентство 18+

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В звонках-угрозах о терактах обвиняют украинцев

В звонках-угрозах о терактах обвиняют украинцев

90% звонков поступило по каналам IP-телефонии с устройств, находящихся на территории «незалежной». Также по данным фонетического анализа сообщений специалисты сделали вывод о принадлежности абонентов к соседнему государству, пишет «Интерфакс».

Как уже сообщал «Новый День», в последние дни правоохранительные органы во многих регионах РФ фиксировали массовые анонимные сообщения о заложенных взрывных устройствах на различных объектах – аэропортах, вокзалах, гостиницах, школах, торговых центрах, учреждениях и прочих. «Эпидемия» телефонных угроз о терактах захватила более 20 городов России. Первые сигналы о заложенных взрывных устройствах в ТЦ и общественных зданиях поступили в правоохранительные органы Ставрополя, Уфы, Челябинска, Брянска, Стерлитамака, Омска 11 сентября. Только в Москве 12 сентября поступило 60 таких сигналов. Сегодня продолжается телефонная «атака» на Москву и Санкт-Петербург. Во всех случаях людей эвакуировали из зоны риска. Ни одно из этих предупреждений не подтвердилось.

По фактам заведомо ложных сообщений об акте терроризма возбуждены уголовные дела (ст. 207 УК РФ). Эта статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Киев, Анастасия Зук

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© 2017, РИА «Новый День»

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