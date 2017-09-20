Эпидемия звонков о терактах докатилась до Крыма

В Симферополе телефонные террористы «заминировали» ряд зданий.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», под «минирование» попали как административные, так и торговые здания.

«Поступили сообщения о минировании ряда зданий. В настоящее время идут все необходимые проверочные мероприятия», – сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе МВД Крыма. Более детальную информации сотрудники полиции дать отказались.

Источник РИА «Новый День» рассказал, что в районе 15 часов из торгового здания «Snehaсity», «Каиса», «гипермаркетов Ашан», «ФМ» и «Меганом» были эвакуированы работники и посетители. По сообщениям «Крыминформа», также телефонные террористы сообщили о минировании здания Государственного совета Республики Крым и городского совета Симферополя: из этих зданий эвакуированы люди.

Напомним, в сентябре правоохранительные органы во многих регионах РФ фиксировали массовые анонимные сообщения о заложенных взрывных устройствах на различных объектах – аэропортах, вокзалах, гостиницах, школах, торговых центрах, учреждениях и прочих.

«Эпидемия» телефонных угроз о терактах захватила более 20 городов России. Первые сигналы о заложенных взрывных устройствах в ТЦ и общественных зданиях поступили в правоохранительные органы Ставрополя, Уфы, Челябинска, Брянска, Стерлитамака, Омска – 11 сентября.

Только в Москве 12 сентября поступило 60 таких сигналов. Сегодня продолжается телефонная «атака» на Москву и Санкт-Петербург. Во всех случаях людей эвакуировали из зоны риска. Ни одно из этих предупреждений не подтвердилось.

90% звонков поступило по каналам IP-телефонии с устройств, находящихся на территории Украины. Также по данным фонетического анализа сообщений специалисты сделали вывод о принадлежности абонентов к соседнему государству.

По фактам заведомо ложных сообщений об акте терроризма возбуждены уголовные дела (ст. 207 УК РФ). Эта статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 20.09.17

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