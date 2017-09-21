В Крыму возбудили уголовное дело против телефонных террористов

МВД Крыма возбудило уголовное дело по факту ложных сообщений о минировании зданий Симферополя.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в рамках расследования уголовного дела по части 1 статьи 207 Уголовного кодекса Российской Федерации («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма») в Симферополе разыскивают телефонных террористов, которые накануне днём сообщили о заложенных бомбах в восьми зданиях крымской столицы, в том числе, в Госсовете Крыма, горсовете Симферополя и крупных торговых центрах.

Правоохранители предполагают, что это был один человек.

Все находившиеся в этих зданиях люди были оперативно эвакуированы. Прибывшие на место саперы констатировали, что сообщения оказались ложными.

В МВД не исключают, что Крым стал очередным российским регионом, который попал под удар телефонных хулиганов с Украины.

Напомним, что в середине сентября волна звонков о терактах захватила более 20 городов России. Первые сигналы о заложенных взрывных устройствах в ТЦ и общественных зданиях поступили в правоохранительные органы Ставрополя, Уфы, Челябинска, Брянска, Стерлитамака, Омска – 11 сентября. Только в Москве 12 сентября поступило 60 таких сигналов. На сегодняшний день продолжается телефонная «атака» на Москву и Санкт-Петербург.

Ни одно из этих предупреждений не подтвердилось. 90% звонков поступило по каналам IP-телефонии с устройств, находящихся на территории Украины.

Симферополь, Оксана Мурзина

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