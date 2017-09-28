Четверг, 28 сентября 2017, 12:17 мск

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Скандалы и происшествия

В Новосибирске эвакуировали школы и ТЦ

В Новосибирске эвакуировали школы и ТЦ

Утром 28 сентября в Новосибирске прошла массовая эвакуация людей из торговых центров и административных зданий. Экстренные меры связаны с новыми сообщениями о минировании объектов.

На данный момент известно, что в Новосибирске «заминированы» несколько школ и торговых центров, здания мэрии Бердска и администрации Искитика. Эвакуированы посетители и персонал более десяти крупных торговых центров. По словам пользователей социальных сетей, эвакуация была объявлена в ТРЦ «Мега», «Сибирский Молл», «Эдем», «Кристалл», «Галерея Новосибирск» и других.

«В настоящее время идут проверки поступивших сообщений», – пишет «РГ» со ссылкой на дежурного офицера УМВД России по Новосибирской области. Здания оцеплены, в них работает полиция. Это уже вторая волна анонимных звонков о «минировании» соцобъектов в Новосибирске.

По словам представителя регионального полицейского главка Антона Сурнина, сейчас все поступившие телефонные звонки тщательно проверяются. По данным источника в правоохранительных органах ресурса VN.ru, техническим специалистам потребуется еще несколько часов, чтобы установить, откуда поступили звонки, и вычислить их автора.

Министр образования Новосибирской области Сергей Нелюбов в свою очередь сообщил, что сегодня в целом по региону были эвакуированы 13 школ. «Безопасность всех детей и сотрудников образования обеспечена. Ситуация находится под контролем. Сейчас возле школ до выяснения причин и условий безопасности продолжают дежурить сотрудники полиции», – сказал Сергей Нелюбов.

Новосибирск, Иван Гридин

Новосибирск. Другие новости 28.09.17

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© 2017, РИА «Новый День»

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