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Звонки с угрозами о минировании «выселили» 16 московских управ

Звонки с угрозами о минировании «выселили» 16 московских управ

Сегодня волна анонимных звонков с угрозами о минировании заставила эвакуироваться сотрудников 16 московских управ. Список пополнили администрации районов «Алтуфьевский», «Рязанский», «Капотня», «Северное Чертаново», «Гольяново», «Покровское-Стрешнево» и «Текстильщики», передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах.

Ранее стало известно о «минировании» управ «Левобережная», «Головино», «Ховрино», «Бирюлево Западное», «Северное Бутово», «Войковский», «Москворечье-Сабурово», «Тимирязевская», «Ясенево», а также префектуры Зеленоградского административного округа.

Всего за сутки в восьми городах России из-за действий телефонных террористов эвакуировали более 15 тысяч человек. Злоумышленники не обошли вниманием и центральный офис компании «Яндекс», где накануне побывал президент России Владимир Путин.

Как сообщал «Новый День», «эпидемия телефонного терроризма» продолжается уже вторую неделю. По фактам заведомо ложных сообщений об акте терроризма возбуждены уголовные дела (ст. 207 УК РФ).

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