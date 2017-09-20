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российское информационное агентство 18+

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Телефонные террористы не унимаются: в Москве эвакуированы 14 управ

Телефонные террористы не унимаются: в Москве эвакуированы 14 управ

Телефонные террористы продолжают атаковать Москву. На этот раз угрозы поступили сразу в 14 столичных управ: Черемушки, Митино, Бескудниково, Замоскворечье, Теплый Стан, Отрадное, Чертаново, Новогиреево, Покровское-Стрешнево, Молжаниново, Хамовники, Таганская, Преображенская и Алексеевская.

В зданиях проводятся проверки, идет эвакуация людей, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах.

Как сообщал «Новый День», волна анонимных звонков с угрозами взрывов прокатилась по всей России, включая Москву и Санкт-Петербург. «Эпидемия» продолжается уже вторую неделю: с 12 сентября эвакуировано более 300 тысяч человек. Ни один из звонков не подтвердился.

По фактам заведомо ложных сообщений об акте терроризма в ряде городов возбуждены уголовные дела (ст. 207 УК РФ).

По версии силовиков, которую накануне раскрыли источники РБ, хакеры написали программу, способную формировать поток телефонных звонков на отобранные «кустовым способом» адреса объектов инфраструктуры. Удалось установить, что для осуществления звонков использовалась IP-телефония. Так, например, на пульт скорой помощи в Москве в течение 15 минут поступило 18 звонков о минировании школ. Все они были идентифицированы, как звонки из Брюсселя.

Ранее источник, близкий к ФСБ, отметил, что по одной из версий, источник массовых звонков посредством IP-телефонии находится на Украине.

Москва, Ольга Ветрова

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