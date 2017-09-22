Звонки о терактах не прекращаются: эвакуирован аэропорт «Симферополь»

В Крыму продолжаются звонки о терактах. Сегодня поступило сообщение о минировании аэропорта «Симферополь».
Как передает корреспондент РИА «Новый День», свидетели случившегося пишут в социальных сетях о том, что в район аэропорта прибыли пожарные машины. «За огражденную территорию никого не пускают, автомобилям въезд запрещен. Возможны задержки рейсов». Также была проведена эвакуация здания терминала.
Напомним, на днях в Симферополе поступали сообщения о минировании ряда административных и торговых зданий. Сообщения были ложными.
В результате проведенных проверок правоохранительные органы выяснили, что 90% звонков поступило по каналам IP-телефонии с устройств, находящихся на территории Украины.
По фактам заведомо ложных сообщений об акте терроризма возбуждены уголовные дела (ст. 207 УК РФ). Эта статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
После проверки выяснилось, что «минирование» аэропорта «Симферополь» также оказалось ложным. В настоящее время крымская воздушная гавань возобновляет работу в штатном режиме.
Симферополь, Мария Моссур
Симферополь. Другие новости 22.09.17
Новый глава администрации Симферополя: революции не ждите. / Прокурора Феодосии проверит прокуратура Крыма. / Администрация Симферополя запустила очередной «открытый» опрос горожан. Читать дальше
© 2017, РИА «Новый День»