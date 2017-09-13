«Эпидемия» звонков-угроз о терактах докатилась до Москвы

«Эпидемия» угроз о террористических атаках достигла Москвы: «заминированы» несколько вокзалов, аэропорт, торговые центры и медицинский университет. По информации источников в правоохранительных органах, в общей сложности из зон риска эвакуировано уже более 15 тысяч человек.

Известно, что в столице целями телефонных террористов стали Киевский, Ярославский и Курский вокзалы, а также аэропорт «Шереметьево», где были усилены меры безопасности, проводится дополнительный досмотр на входе всех посетителей. После «оценки уровня угрозы», было принято решение не эвакуировать аэропорт, передает «Интерфакс».

В правоохранительные органы также поступил анонимный звонок о «минировании» Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова, а также ТЦ «Метрополис» и еще нескольких крупных торговых центров, в том числе в центре Москвы, в том числе ГУМ.

Согласно данным телеграмм-канала Mash, полиция также выехала в ТЦ «Город», расположенный на шоссе Энтузиастов, в «Афимолл-сити» и в «Капитолий».

По информации Медизоны, из «Афимолл-сити» были эвакуированы более 3,5 тысячи человек, еще около 500 – выведены из зданий Ленинградского и Казанского вокзалов.

Еще около тысячи человек было эвакуировано из одного из корпусов университета им. И.Сеченова.

Кроме этого появилась информация об угрозе взрыва в ГУМе и в торговом центре «Фестиваль» на Мичуринском проспекте. В настоящий момент известно, что вы вызовы оказались ложными.

Несмотря на то, что «эпидемия» телефонных угроз о терактах захватила уже более 23 городов России, Кремль в настоящий момент не выступил с официальной оценкой происходящего. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ушел от вопроса об угрозах, заявив, что этим вопросом должны заниматься социальные службы, передает РИА «Новости».

Как ранее сообщал РИА «Новый День», первые сигналы о заложенных взрывных устройствах в ТЦ и общественных зданиях поступили в правоохранительные органы Ставрополя, Уфы, Челябинска, Брянска, Стерлитамака, Омска 11 сентября. Ни в одном случае информация не подтвердилась.

12 сентября звонки с угрозой «взрывов» зарегистрированы в 22 городах – Екатеринбурге, Перми, Омске, Новосибирске, Красноярске, Владивостоке, Магадане, Краснодаре, Нижнем Новгороде и ряде других крупных городов. Из 205 объектов было эвакуировано более 45 тысяч человек.

По данным источников в правоохранительных органах, звонки поступали из-за пределов России, более того, по некоторым данным, многие из звонков исходили с территории Украины. Однако официального подтверждения данной информации нет.

В настоящий момент правоохранители проверяют версию спланированной телефонной атаки с применением средств IP-телефонии, которые позволяют организовать массовый обзвон из одного-двух источников и при этом скрыть номер абонента. При этом, по мнению экспертов, злоумышленники могли делать расчет на то, что психически неуравновешенные люди после массовых сообщений о минировании сами станут звонить в полицию с подобной информацией.

Во всех регионах по факту сообщений о лжеминировании возбуждены уголовные дела по ст. 207 УК (заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий).

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 13.09.17

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