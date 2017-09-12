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Скандалы и происшествия

В Перми отменили уроки во всех школах из-за звонков о минировании

В Перми отменили уроки во всех школах из-за звонков о минировании

Учащиеся всех школ в Перми отправлены домой после анонимных звонков о заложенных взрывных устройствах в нескольких учебных заведениях города. Об этом сообщили в городской администрации. В мэрии пояснили, что занятия отменены в целях безопасности.

По данным Министерства территориальной безопасности Пермского края, сегодня утром, с 11:10 до 11:26 в семь школ Перми и несколько административных зданий поступили анонимные звонки о взрывных устройствах. В связи с этим из школ эвакуировали 5706 человек. Оперативные службы краевого полицейского глава и Росгвардия обследуют здания с собаками.

По информации местных СМИ, также эвакуация проводилась из нескольких торговых центров, Пермского государственного университета, автовокзала, железнодорожного вокзала «Пермь-2» и жилой многоэтажки.

Как сообщал «Новый День», сегодня утром волна телефонного терроризма прокатилась по городам Дальнего Востока и Сибири. Массовая эвакуация из-за сообщений о бомбе проводилась во Владивостоке, Южно-Сахалинске, Магадане, Красноярске. Накануне звонки о минировании зданий и эвакуация были в Екатеринбурге, Челябинске, Новосибирске, Омске, Рязани, Уфе, Ставрополе, Стерлитамаке, Брянске.

Пермь, служба информации РИА «Новый День»

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