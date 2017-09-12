В Екатеринбурге из-за сообщения о бомбе эвакуировали автовокзал и торговый центр

Ночью 11 сентября по России прошла серия сообщений о минировании вокзалов и торговых центров. В Екатеринбурге эвакуировали людей из «Гринвича» и с Южного автовокзала. Все сообщения оказались ложными.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», около полуночи началась эвакуация из ТРЦ «Гринвич», чуть позже начали выводить людей из помещения Южного автовокзала. «В ночное время в полицию Екатеринбурга поступило сообщение о нахождении бесхозных предметов на ряде объектов в городе. В ходе проведённых проверочных мероприятий установлено – никаких бесхозных предметов нет. В настоящее время органы внутренних дел устанавливают личность человека, сделавшего это сообщение», – прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области.

Аналогичная ситуация была во многих городах России. По сообщениям СМИ, в Челябинске эвакуировали пять торговых центров, в Новосибирске поступил ложный звонок о минировании торгового центра, автовокзала и гостиницы, в Омске эвакуировали несколько развлекательных заведений и администрацию города. Эвакуация из-за сообщений о бомбе была в Рязани, Уфе, Стерлитамаке, Владивостоке, на Сахалине, Брянске, Ставрополе.

Напомним, вчера, 11 сентября, была 16-я годовщина теракта в Нью-Йорке.

Екатеринбург, служба информации

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