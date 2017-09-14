СМИ узнали о связи масштабной атаки телефонных террористов с ИГ

Анонимные звонки с угрозами взрывов по России могут поступать из-за рубежа от лиц, связанных с запрещенной в России террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ), сообщил источник РИА «Новости» в правоохранительных органах.

Он отметил, что ни одно из сообщений о минировании не подтвердилось. Всех звонивших объявят в розыск, добавил источник.

Собеседник агентства также указал, что расследование затрудняется тем, что организаторы спланированной акции и исполнители активно используют шифрованную переписку в мессенджерах и IP-телефонию.

Между тем в центре общественных связей ФСБ эту информацию не комментируют, но и не опровергают ее.

Ранее в четверг, впрочем, источник «Интерфакса» сообщал, что 90% звонков об угрозе взрывов поступило по каналам IP-телефонии с устройств, находящихся на территории Украины». Вывод о принадлежности абонентов к соседнему государству специалисты также сделали по данным фонетического анализа сообщений, отмечал собеседник агентства.

Как сообщал «Новый День», уже четвертые сутки правоохранительные органы во многих регионах РФ регистрируют массовые анонимные сообщения о заложенных взрывных устройствах на различных объектах – аэропортах, вокзалах, школах, торговых центрах, учреждениях и прочих. Волна телефонных угроз о терактах затронула около 30 городов России. Первые сигналы о заложенных бомбах в ТЦ и общественных зданиях поступили в полицию Ставрополя, Уфы, Челябинска, Брянска, Стерлитамака, Омска 11 сентября. Накануне под удар виртуальных террористов попала в Москве, где было зафиксировано несколько десятков звонков. Сегодня «атака» продолжилась в Санкт-Петербурге и снова в столице. Во всех случаях проводилась массовая эвакуация. Ни одно из этих предупреждений не подтвердилось.

По фактам заведомо ложных сообщений об акте терроризма в ряде городов возбуждены уголовные дела (ст. 207 УК РФ). Сообщалось, что правоохранители проверяют версию спланированной телефонной атаки с применением средств IP-телефонии, которые позволяют организовать массовый обзвон из одного-двух источников и при этом скрыть номер абонента.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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