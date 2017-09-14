В Москве новая атака «телефонных террористов»: на этот раз цель – дети Эвакуировано 8 школ и более 9 тысяч человек

«Эпидемия» звонков-угроз о терактах в Москве продолжается. Сегодня сообщения о «минировании» поступили сразу в восемь столичных школ, которые находятся в Центральном, Восточном и Западном и Южном административных округах, передает РИА «Новости».

Как сообщается, дети были экстренно эвакуированы из учреждения. По предварительной информации всего было эвакуировано 9 тысяч человек, уточняет «Интерфакс». В настоящий момент на местах работают сотрудники правоохранительных органов.

По данным источников РИА «Новости», анонимные звонки с угрозами могут поступать от лиц, связанных с запрещенной в РФ террористической организацией «Исламское госдарство».

Как ранее сообщал РИА «Новый День», «эпидемия» звонков-угроз которая продолжается в России с 11 сентября, накануне достигла Москвы. Вчера целями телефонных террористов стали Киевский, Ярославский и Курский вокзалы, а также аэропорт «Шереметьево». Кроме этого поступили анонимные звонки о «минировании» Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова, ГУМа, а также ТЦ «Метрополис», в ТЦ «Город», расположенный на шоссе Энтузиастов, в «Афимолл-сити» и в «Капитолий».

По данным источников в правоохранительных органах, вчера в Москве из-за угрозы террористических атак было эвакуировано более 40 тысяч человек.

За два дня по всей стране из-за звонков с угрозами эвакуировали свыше 130 тысяч человек с более чем 420 объектов.

Ни одно из сообщений не подтвердилось. Правоохранительные органы проверяют версию спланированной телефонной атаки с применением средств IP-телефонии, которые позволяют организовать массовый обзвон из одного-двух источников и при этом скрыть номер абонента.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 14.09.17

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