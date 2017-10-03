Атака лжеминеров в Казани: эвакуированы парламент, кабмин, министерства и почти 20 школ

Масштабная волна лжеминирований вновь охватила Казань. В столице Татарстана из-за звонков о заложенных бомбах эвакуировали республиканский Госсовет, кабмин, городской исполком, ряд министерств: минсельхоз (Дворец земледельцев), министерство образования и науки и министерство молодежи и спорта, минэкономики, минзем, минстрой, минтранс, аппарат президента РТ в Кремле, УФАС по РТ.

Как сообщил депутат Госсовета от КПРФ Артем Прокофьев в своем инстаграме, после эвакуации заседание Общественной молодежной палаты при Госсовете РТ продолжилось на улице перед зданием парламента. Официально данные об эвакуации в правоохранительных органах пока не комментируют.

Кроме того, под эвакуацию попали IT парк и больше десятка учебных заведений: школы №31, №55, №72, №161, №169, №171, №144, №147, №125, №169, №179,

гимназии №7, №8, №12, №125, кадетская школа, сообщает «Бизнес-Онлайн». Эвакуируют стадион «Трудовые резервы» и дворец единоборств «Ак Барс», а также партийные офисы КПРФ и ЕР.

Напомним, 16 сентября в Казани после анонимных звонков о минировании эвакуировали посетителей 9 торговых центров и гостиниц. В ходе проверок угрозы взрыва не подтвердились.

Накануне волна массовых эвакуаций достигла Нижнего Новгорода: в городе из-за звонков о лжеминировании были эвакуированы десятки объектов: торговые центры, школы, административные здания, вокзал, аэропорт.

Напомним, телефонные террористы атакуют различные учреждения и объекты инфраструктуры в России с 10 сентября. По оценкам главы МЧС Владимира Пучкова, за первые десять дней экономический ущерб составил не менее 1 млрд рублей.

В СМИ появляются различные версии того, кто может быть причастен к массовым минированиям. Есть предположение, что анонимные сообщения оставляют члены запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» или международная группировка хакеров. Силовики склоняются к версии, что целью террористов было усыпить бдительность российских спецслужб, чтобы при возникновении настоящей угрозы никто не воспринял ее всерьез из-за волны ложных сообщений. Ранее в прессе выдвигали версии, что анонимные звонки о якобы имевших место заложенных бомбах поступают с территории Украины. Однако никаких официальных данных на этот счет пока не поступало.

Казань, служба информации РИА «Новый День»

Казань. Другие новости 03.10.17

Водитель КамАЗа из Красноуфимска осужден за то, что оборвал провод, который убил человека. / Крупный пожар на Вторчермете: выгорел жилой дом в 300 «квадратов», эвакуирован пансионат для престарелых (ФОТО). / Севастопольская блогосфера продолжает поиски «трёх граждан, задушенных у Морского колледжа». Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»