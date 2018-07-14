Патриарх Кирилл открыл заседание Священного Синода в Екатеринбуге

В духовно-просветительском центре «Царский», расположенном возле Храма-на-Крови в Екатеринбурге, под председательством святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла в эти минуты проходит заседание Священного синода Русской православной церкви.

Открывая заседание, патриарх Кирилл заявил: «Заседание Священного синода впервые проходит в городе Екатеринбурге. В свое время еще усилиями владыки Викентия это здание специально было построено для возможной резиденции патриарха и для заседаний Священного синода, и сегодня мы проводим первое заседание в этом здании», – сообщает пресс-служба патриархии.

Его святейшество напомнил, что члены синода прибыли в Екатеринбург в связи со столетием мученической кончины царской семьи. «У нас будет достаточно обширная программа пребывания на екатеринбургской земле. Мы будем иметь возможность помолиться и в Алапаевске, и в Екатеринбурге, и по возможности, кто в силе, совершить крестный ход к монастырю на Ганиной яме, посвятив эти дни воспоминаниям о тяжелейшей странице нашей отечественной истории», – сказал предстоятель РПЦ.

Екатеринбург, служба информации

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