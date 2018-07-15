Палаточный городок для паломников заработал и сможет приютить 2-3 тысячи человек (ФОТО)

На территории парка между ККТ «Космос» и Дворцом игровых видов спорта (ДИВС) заработал бесплатный палаточный городок для паломников.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Епархии, палаточный городок не сможет вместить всех паломников, прибывших на Царские дни, но приютит две-три тысячи человек из числа особо нуждающихся для кратковременного отдыха, приема пищи, получения первичной медицинской помощи и гигиенических услуг. В камерах хранения можно будет оставить свои вещи и пройти ночной крестный ход до монастыря Царственных страстотерпцев на Ганиной Яме налегке. В городке будут работать волонтеры, чтобы помочь всем сориентироваться и получить необходимую помощь и информацию.

Работать палаточный городок будет круглосуточно. Он открылся сегодня утром и завершит свою работу во вторник, 17 июля, в 12:00. В городке и неподалеку от него размещается бесплатная полевая кухня, организованная силами Центрального военного округа, ГУ МЧС РФ по Свердловской области и Уральского института МЧС. Меню будет традиционным: каша с рыбой, чай и хлеб. Полевая кухня для паломников будет работать 15 и 16 июля с 12:00 до 15:00 – в палаточном городке; 16 июля с 18:00 до 20:00 – на парковке у здания по адресу ул. Пролетарская, 11 а.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 15.07.18

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