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Понедельник, 16 июля 2018, 15:10 мск

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Церковь ответила Следственному комитету на заявление о подлинности царских останков

Русская православная церковь внимательно изучит результаты экспертиз, проведенных Следственным комитетом.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Екатеринбургской епархии, об этом заявил сегодня председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, комментируя высказывание Следственного комитета Российской Федерации об итогах очередных экспертиз по установлению подлинности царских останков.

«Мы со вниманием относимся к новости о подтверждении молекулярно-генетическими экспертизами принадлежности обнаруженных останков бывшему императору Николаю II, членам его семьи и лицам из их окружения. Благодарим сотрудников Следственного комитета и экспертов за ответственные труды, атмосферу открытости и взаимопонимания, в условиях которых проводятся экспертизы», – заявил Легойда.

Он также добавил, что после завершения двух повторных комиссионных медицинских (антропологических), автороведческой и историко-архивной судебных экспертиз по уголовному делу, о проведении которых говорится в сообщении Следственного комитета, итоги работы будут переданы Священноначалию Русской православной церкви для последующего рассмотрения.

Москва, Екатеринбург, служба информации

Москва, Екатеринбург. Другие новости 16.07.18

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