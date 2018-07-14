У стадиона «Динамо» ставят палатки для паломников Царских дней (ФОТО)

Сегодня утром в парке возле стадиона «Динамо» в Екатеринбурге начался монтаж палаточного городка для паломников, прибывающих на Царские дни.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», пока смонтировано только три больших шатра с надписью «МЧС России». На стоянке рядом припаркована пожарная машина.

Напомним, палаточный городок для паломников в Екатеринбурге начнет работать 9 утра воскресенья, 15 июля.

На постоянное проживание он не рассчитан. В нем можно будет отдохнуть на туристических ковриках, посетить медпункт, комнату матери и ребенка, здесь будут установлены туалеты и умывальники. С 12:00 до 15:00 будет работать полевая кухня.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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