Глава РПЦ прибыл на Царские дни. Сотни верующих встречают патриарха у Храма-на-Крови (ФОТО, ВИДЕО)

Патриарх Всея Руси Кирилл прибыл на Урал. В аэропорту он выступил с краткой речью и призвал верующих достойно отметить Царские дни, установленные в память об убитом императоре Николае II. Сегодня в Храме-на-крови пройдет памятная литургия, сотни верующих начали стягиваться к храму задолго до прибытия туда патриарха.

Патриарх Кирилл прибыл на Царские дни. Встреча в аэропорту

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с собой патриарх привез ковчег с мощами преподобномученицы великой княгини Елисаветы Феодоровны. Сам храм, где выставлены для поклонения святые мощи, не вмещает всех желающих, очередь к ковчегу протянулась по улице. Святыня пробудет здесь во все дни торжеств – до 20 июля.

Уже днем к храму стекались большие толпы людей. Движение на улицах, прилегающих к храму, частично перекрыто. Возле самого храма установлены рамки металлодетектеров, безопасность обеспечивают сотрудники полиции и казаки. На дорогах скопились многочисленные пробки.

С особыми мерами безопасности встречали патриарха и в аэропорту Кольцово – проверки металлодетектором не избежал даже «медный король» Игорь Алтушкин. При этом, обращаясь к пастве, Его Святейшество обратил внимание уральцев в первую очередь на необходимость установления народного согласия и примирения. «Я очень надеюсь, что вместе с верующим народом мы достойно молитвенно отметим эти памятные даты. Хотелось бы выразить надежду на то, что воспоминание об этих трагических событиях поможет тем, кто еще не успел переосмыслить историю, сделать это. И чтобы результатом этого переосмысления было бы возрастание нашего общего согласия и примирения, чтобы более исторические трагедии, которые достались нам из прошлого, не были причиной разделения нашего народа», – сказал патриарх Кирилл.

Напомним, примерно полтора часа назад самолет предстоятеля РПЦ приземлился в аэропорту Кольцово. Его встретили митрополит Кирилл, полпред президента Николай Цуканов, губернатор Евгений Куйвашев, спикер заксо Людмила Бабушкина.

Екатеринбург, служба информации

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