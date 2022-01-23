В РПЦ заявили, когда признают царские останки

В Русской православной церкви заявили о готовности признать царские останки. «Ничего сегодня не мешает признанию подлинности «екатеринбургских останков», но для того, чтобы они были признаны подлинными, нужно соборное решение Церкви. Я думаю, что у членов синода не должно было остаться сомнений в том, что останки подлинные. Но решение должно приниматься на уровне высшего руководства Церкви, а высшим руководством является Архиерейский собор. Вот если он состоится, если аргументы в пользу подлинности найденных останков возобладают, если вся полнота церковная с этим согласится, тогда и будет принято окончательное решение, – заявил в эфире «России-24» руководитель отдела внешних церковных связей Московского патриархата РПЦ митрополит Иларион.

Он добавил, что летом Священный Синод ознакомился с выводами Следственного комитета России о проведённых экспертизах останков, найденных на Ганиной Яме, и в ноябре 2021 года архиереи готовы были провести мероприятия по признанию, однако из-за коронавируса все перенесли на май 2022-го.

В 2000 году РПЦ канонизировала семью Романовых, после чего в обществе заговорили о подлинности останков, которые должны были почитаться как мощи святых. Накануне 100-летия расстрела царской семьи, в 2018-м, СКР опубликовала данные молекулярно-генетической экспертизы останков, найденных под Екатеринбургом в Поросенковом Логу, которая подтвердила их принадлежность Николаю II и его семье, однако тогда в РПЦ отказались от каких-либо выводов. Позднее, в 2019-м, СКР организовал новые раскопки на месте предполагаемого захоронения расстрелянных Романовых.

«Если сейчас наступает момент, когда Русская православная церковь готова, ознакомившись со всеми многосторонними результатами исследований, признать екатеринбургские останки подлинными, это будет принято Императорским домом с благоговением, доверием к Русской православной церкви и с большой радостью», – заявил «Интерфаксу» директор канцелярии Дома Романовых Александр Закатов.

Екатеринбург, Елена Сычева

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