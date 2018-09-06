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Четверг, 6 сентября 2018, 09:12 мск

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Царебожники ждут новых решений от СКР по царским останкам через две недели

Представители движения «Царский крест», которые считают гибель Романовых «христоподражательным подвигом», опубликовали информацию о том, что Следственный комитет России вскоре может объявить о признании царских останков, найденных под Екатеринбургом в Поросенковом логу. Их, как напоминает «Новый День», официальная церковь не признает.

«Поступила инсайдерская информация, что 18-19 сентября этого 2018 года Следственный комитет может объявить о признании так называемых «екатеринбургских останков». Информацию сообщили два независимых источника», ‒ говорится в сообщении «Царского креста».

Интересно, что фактически СКР уже высказал свою позицию еще накануне 100-летия со дня расстрела царской семьи, которое широко отмечалось РПЦ. Тогда ведомство опубликовало итоги молекулярно-генетической экспертизы, согласно которой «7 из 11 обнаруженных останков соответствуют семейной группе – мать, отец, четыре дочери и сын». «Результаты сопоставления генетических профилей костных останков и образцов от живущих в настоящее время родственников семьи Романовых как по отцовской, так и по материнской линиям подтверждают, что останки принадлежат Николаю II и членам его семьи», – говорили тогда в СК РФ.

Днем ранее представитель РПЦ отметил, что не будет делать никаких заявлений относительно найденных под Екатеринбургом останков, однако после пресс-релиза от СКР клирикам все же пришлось комментировать ситуацию. Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда поблагодарил следствие за труды и атмосферу открытости, но добавил, что еще не завершены повторные комиссионные медицинские (антропологические) экспертизы, а также автороведческая и историко-архивная судебная экспертиза. Только эти данные вкупе будут переданы священноначалию РПЦ для последующего рассмотрения.

Вероятно, представители движения «Царский крест» имеют в виду завершение остальных экспертиз. В отличие от позиции официальной церкви, царебожники весьма радикально высказываются в адрес СКР по поводу возможного завершения расследования.

Напомним, последнего русского императора Николая II, его супругу императрицу Александру Федоровну, великих княжон Ольгу, Татьяну, Марию, Анастасию и цесаревича Алексея, а также их слуг расстреляли в подвале дома Ипатьева в Екатеринбурге в ночь на 17 июля 1918 года. Сейчас на этом месте стоит Храм-на-Крови.

Церковь настаивает, что последним местом упокоения членов царской семьи стала Ганина Яма, где в начале нулевых построили поминальный монастырский комплекс. Однако их костные останки были найдены в 1991 и в 2007 годах в Поросенковом логу, в районе старой Коптяковской дороги примерно в 4,5 километрах дальше от Ганиной Ямы.

Результаты независимых генетических экспертиз, проведенных в Великобритании, США, Австрии и России, подтвердили подлинность захоронения членов семьи Романовых. В 1998 году останки были захоронены в Петропавловском соборе в Санкт-Петербурге. Однако царевич Алексей и княжна Мария до сих пор не преданы земле. Их останки все еще хранятся следствием лишь как вещественные доказательства, так как не признаны РПЦ. Дело в том, что с 2000 года Романовы объявлены святыми страстотерпцами, и теперь вопрос их погребения не в компетенции светской власти.

В этой связи Следственный комитет возобновил расследование дела о гибели царской семьи, чтобы провести экспертизы, связанные с установлением подлинности найденных предполагаемых останков царевича и княжны. Процессуальное решение по делу пока не принято.

Добавим, в конце ноября 2017 года патриарх Кирилл принял участие в конференции «Дело об убийстве царской семьи: новые экспертизы и материалы. Дискуссия». Эксперты, члены церковной комиссии по изучению результатов исследования останков, найденных под Екатеринбургом, доложили священноначалию промежуточные результаты работы. Согласно заключению, останки с большой вероятностью принадлежат членам царской семьи. Но церковь не сделала по этому поводу каких-либо конкретных заявлений. При этом было отмечено, что сейчас планируют провести новую психолого-историческую экспертизу, чтобы выяснить, не являлся ли расстрел императорской семьи ритуальным убийством.

Екатеринбург, служба информации

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