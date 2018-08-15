РПЦ, общественники и минкульт бьются за землю, где обнаружили останки царской семьи (ФОТО, ВИДЕО)

В Екатеринбурге развернулась борьба за Поросенков лог ‒ место, где были найдены останки Романовых, расстрелянных в 1918 году. На обладание участком земли в трех километрах от храмового комплекса Ганина Яма претендуют РПЦ, областной музей и общественники. Кто и почему хочет получить участок земли в лесопарке под Екатеринбургом – смотрите в нашем репортаже.

РПЦ и общественники бьются за землю

Представители «Мемориала Романовых» на протяжении нескольких лет ухаживают за этим местом. Они даже планировали поставить забор, чтобы оградить участок Старой Коптяковской дороги от тех, кто катается по лесу на квадроциклах и зимой на снегоходах. Между тем земля и так находится под защитой государства, поскольку трем гектарам в Поросенковом логу в 2014-м был присвоен статус объекта культурного наследия. В правительстве была даже разработана дорожная карта об организации на этом участке памятного мемориала, предполагалось создание музея, экскурсионной зоны.

Однако совсем недавно представители «Мемориала Романовых» узнали, что есть еще претенденты на участок. Как уже писал «Новый День», они опубликовали документы, в которых говорится, что Русская православная церковь желает забрать землю. Передать участок «в безвозмездное срочное пользование для осуществления религиозной деятельности» у областных властей попросил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл.

«Расшифровка «религиозные цели» ‒ она абсолютно непонятна. По словам знающих людей, любые постройки, которые священнослужители производят на принадлежащих им территориях, могут называться религиозными целями. Совсем не обязательно, что это может быть храм. Это могут быть какие-то подсобные хозяйства», – говорит представитель «Мемориала Романовых» Илья Коровин.

В Екатеринбургской епархии подтверждают притязания на Поросенков лог, хотя официально РПЦ так и не признала останки, найденные там, как царские. Тем не менее, участок клирики забрать все же хотят.

«Независимо от того, какими будут результаты исследования останков, обнаруженных в Поросенковом логу, однозначно, речь идет о жертвах красного террора. Церковь с ее вековыми традициями и уникальным опытом увековечения памяти способна как никто другой сохранить мемориальное место, связанное с памятью всех неправедно убиенных. Поросенков лог потенциально может быть вписан в комплекс мест, связанных с сохранением памяти о новомучениках и исповедниках Церкви Русской», – сказали «Новому Дню» в пресс-службе Екатеринбургской епархии.

Но и это еще не все. Выяснилось, что и у региональных властей были свои планы на Поросенков лог. Его предполагалось передать Свердловскому областному краеведческому музею имени О.Е. Клера. Как пояснили РИА «Новый День» в пресс-службе областного министерства культуры, там «планируется создание комплекса «Мемориал Романовых».

Однако пока участок никому не передали: «да» пока не сказали ни клирикам, ни музейщикам. Общественникам вообще остается только ждать – прав на участок у них нет, однако они полагают, что если землю отдадут церкви, то их попросят освободить территорию.

«В силу исторического и духовного значения царской темы в Российской Федерации, во избежание возникновения разногласий между светской и религиозной сторонами, в адрес губернатора направлена служебная записка о целесообразности организации обсуждения вопроса развития территории объекта культурного наследия со всеми заинтересованными лицами до принятия решения о предоставлении лесного участка», ‒ говорится в письме на имя митрополита Кирилла за подписью директора департамента лесного хозяйства Свердловской области Олега Сандакова.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева, Владислав Тринько, Александр Саливанчук, Антон Отман

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