Шнура – в политику?.. На волне антиэлитной «лихорадки» России нужна «свежая кровь»

Российская антиэлитная «лихорадка» приведет к тому, что на политической арене страны может появиться новая популистская сила, способная отобрать голоса у нынешних системных партий. Как считает известный политолог, президент холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко, это относится, скорее, не к «монархической» партии Поклонская-Железняк – новым проектом может стать скандальный шоумен, фронтмен группировки «Ленинград» Сергей Шнуров.

Выступая сегодня в прямом эфире на своей странице в «Фейсбук», эксперт обратил внимание, что все социологические замеры фиксируют одну и ту же картину – «настрой населения против правящей элиты».

По его словам, общество отказывается воспринимать политиков, которые «говорят, как политики», причем эта тенденция характера и для западных стран. «Сейчас часто вступает фактор искренности, подлинности и близости к народу – то, на что длительное время не было в запросах населения», – уточнил он.

При этом Минченко подчеркнул, что такая антиэлитная война становится проблемой не только правящей партии. «Это проблема и КПРФ, и ЛДПР, и «Справедливой России», хотя она у нас вообще находится в почти реанимационном состоянии», – сказал Минченко.

Эксперт пояснил, что, по данным социологов, от 42% до 62% респондентов не могут ответить на вопрос, какая партия представляет их интересы. «То есть, значительная часть избирателей считает, что действующая политическая система не выражает их интересы. Они за то, чтобы появился новый игрок. Это ниша – до половины избирателей. Я бы оценил нишу потенциально популистской партии в районе 25%. Это серьезный кусок, за который можно побороться», – считает он.

В этой связи Минченко также отметил, что пока такая сила еще не сформировалась. По его словам, информация о создании новой монархической партии во главе с депутатом Госдумы Натальей Поклонской и экс-заместителем секретаря Генсовета «Единой России» Сергеем Железняком, является своего рода «уткой».

«Я так понимаю, что история про партию Железняк-Поклонская, скорее, была какой-то фишкой. Все, указанные среди причастных, – как и эти политики, так и те, кто якобы за ними стоял, отвергают идею, что такой проект вообще рассматривался», – отметил политолог и добавил, что их электоральный потенциал, возможно, был бы недостаточным, что для того, чтобы аккумулировать силы.

«Я бы не назвал его [потенциал] запредельным. При том, что они оба члена «Единой России», и если что-то запускать, для начала им нужно оттуда выйти», – подчеркнул Минченко.

Как полагает эксперт, сейчас можно было бы сделать ставку на «патриотических бизнесменов», которые напрямую не связаны с властью, или медийных лиц, но не «очередного Никиту Михалкова».

«Из тех, кто оптимально подходил бы на роль популистского проекта я бы назвал, например, Шнура. Он мог бы неплохо набрать, учитывая практическую 100-процентную известность и его стиль о сложных вещах говорить очень просто и метафорично», – отметил эксперт.

Как сообщал «Новый День», согласно выводам, опубликованным в докладе коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг», в результате страну неизбежно ожидает перегрузка политсистемы на фоне роста протестных и антиэлитных настроений в стране. В такой ситуации итоги очередных выборов в Госдуму в 2021 году могут всех очень удивить.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 26.10.18

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