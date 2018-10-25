Россию поразила антиэлитная «лихорадка»: перезагрузка политической системы неизбежна

Россию, которая после сентябрьских региональных выборов оказалась в новой политической реальности, неизбежно ожидает перегрузка политсистемы. Как отмечается в докладе коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг», изменения произойдут вне зависимости от желания властей на фоне роста протестных и антиэлитных настроений в стране. В такой ситуации итоги очередных выборов в Госдуму в 2021 году могут всех очень удивить.

«Брекзит-эффект» добрался до России

«Мы столкнулись с «Брекзит-эффектом» – когда ранее эффективно работавшая коммуникационная стратегия власти начала давать сбои», – констатируют авторы доклада – политологи Евгений Минченко и Кирилл Петров.

По их оценке, антиэлитные настроения в России – это часть общемировой антиистеблишментной волны, которая сегодня является проблемой для сложившейся системы в разных странах мира и усиливается эффектами стагнации доходов среднего класса, и при этом продолжает ставить перед правящими кругами ряд вызовов, на которые нет однозначных ответов.

Эксперты обращают внимание, что «Брекзит-эффект» привел во многих странах к росту популярности новых антиистеблишментных политических сил, которые ранее не могли конкурировать с системными партиями. Такое развитие событий вполне вероятно и в России, что подтверждают многочисленные социологические опросы, в ходе которых почти половина респондентов не могут назвать партию, которая выражает их интересы, и отмечают свое недовольство нынешней ситуацией на фоне планомерного ухудшения уровня жизни, роста цен и тарифов, увеличения налоговой нагрузки и непопулярных реформ.

«В сложившейся ситуации усиливаются две основных тенденции: рост социальной апатии, с одной стороны, и попытка выразить свое негативное отношение к происходящему на выборах, с другой», – говорится в докладе.

Авторы исследования отмечают, что пока участие в выборах стало основным способом выражения накопившегося общественного недовольства, что показали губернаторские кампании в Приморском и Хабаровском краях, а также в Хакасии и Владимирской области. При этом сами выборы в той форме, в которой они проводятся, воспринимаются достаточно критически, как и вся сопутствующая ей партийно-политическая инфраструктура.

«Можно сказать, что ресурс этого механизма в том состоянии, в котором он находится, крайне ограничен. По мере его дальнейшего изнашивания стоит ожидать усиления социальной апатии и нарастания протестной активности», – прогнозируют эксперты.

Протестная активность будет нарастать

Политологи отмечают, что протестная активность на данный момент характеризуется точечностью по конкретным ситуациям и в отдельных регионах (протесты дальнобойщиков, протесты против строительства мусорных полигонов и мусоросжигательных заводов, протесты в Ингушетии и т.д.) Тем не менее, каждый новый большой протест, который попадает в федеральную повестку, эмоционально подпитывает остальные группы, морально укрепляет их.

«Эта активность будет только нарастать, а протестов станет больше. При существующих системах коммуникации налаживание связей, создание единой идеологической платформы и координации между разными очагами не является проблемой. В конечном счете, накопившийся объем протестных сообществ может стать ресурсом для большого антисистемного проекта», – полагают авторы доклада.

«В такой ситуации федеральному центру придется либо создавать новый партийный проект для купирования уличного протеста, либо проводить институциональную реформу всей политико-партийной системы в целом. В ином случае протест рискует стать неэлекторальным, либо оформиться в виде появления популистской партии или движения «снизу», – считают политические аналитики.

Нынешние системные партии теряют поддержку

В докладе отмечается, что база российской правящей элиты, «детинец» ее «крепости» – партия «Единая Россия» демонстрирует достаточно высокую степень устойчивости даже в условиях снижения рейтингов власти, когда «посткрымские экстремумы рейтинговых показателей для «ЕР» остались в прошлом».

В то же время парламентские оппозиционные политические партии являются «внешним кольцом обороны» правящей элиты, выступая чаще партнерами, чем оппонентами власти. «Практика гласных и негласных соглашений с властью по кадровым вопросам является для них как ресурсом, так и ограничителем. Несмотря на локальные региональные успехи этих сил, и данных социологических исследований мы видим, что запрос на возникновение новых политических игроков у населения остается», – подчеркивают авторы доклада.

Экосистема российских политических партий. Рисунок «Минченко консалтинг»

Тем не менее, эксперты «Минченко консалтинг» считают, что на ближайшую перспективу «Единая Россия» останется доминирующей партией, несмотря снижение потенциала ее поддержки.

«Особенность текущего момента состоит в том, что Единая Россия больше не может выступать в качестве всеядной, catch all партии. Но может ли она стать идеологической, например, правоцентристской партией? Или навсегда привязана к амплуа партии лидерского типа, ориентированный на президента и собирающей в себе весь истеблишмент? Это вопрос остается открытым, но все же это второстепенный вопрос. В настоящий момент главный вопрос состоит в том, сможет ли Кремль, в лице администрации президента сохранить монополию на управление процессами партийного строительства. В условиях новой политической реальности и набирающей силу антиэлитной волны наметился рост потенциальной поддержки непраламентских партий, при правильной стратегии кто-то из них вполне может выстрелить на ближайших выборах», – говорится в докладе.

Власть пытается соответствовать

Как отмечают эксперты «Минченко консалтинг», если риски потери управления, существуют, то выборы следующей «транзитной» Госдумы 2021 года могут принести немало сюрпризов. «Впрочем, даже до них левопопулистский проект или лидер сможет собирать, как пылесос, протестное голосование на региональных выборах», – говорится в докладе.

Политологи обратили внимание, что в настоящее время власть реализует несколько сценариев одновременно. В одних случаях с «драконом популизма» пытаются бороться при помощи юридических технологий (Хакасия), в других – власть сама пытается стать «драконом» – джин популизма выпущен из бутылки на выборах в Приморском крае, где кандидат от власти Олег Кожемяко стал едва ли не большим популистом, чем соперник предыдущего врио губернатора Приморья – кандидат от КПРФ Андрей Ищенко.

«Однако такие тактические решения не являются единой, скоординированной стратегией, ответ выбирается в зависимости от региона и наличия подходящего кандидата. Это отчасти оправдано, ведь антиистеблишментная волна маркируется не идеологически, а поведенчески. Побеждает тот, кто как выглядит не как человек из системы. Образ, который востребован у избирателей в наибольшей степени, – «простодушный борец». В таких условиях опасными соперниками для технократов могут стать любые локальные лидеры», – считают авторы доклада.

При этом, несмотря на возможный успех тактических шагов, очевидно нужны усиления по укреплению текущей экосистемы партийной системы, говорится в исследовании.

Возможные сценарии развития событий

Авторы доклада рассматривают несколько вариантов развития событий накануне выборов в Госдуму 2021 года. В одном из сценариев, который эксперты называют наиболее вероятным, предполагается, что Кремль все-таки возьмет под контроль процессы, которые сегодня наблюдаются в обществе.

«Если принять наиболее вероятный сценарий перезагрузки системы к 2021 году «сверху», то в нем возможны две альтернативы: политический проект и институционально-юридический», – отмечается в докладе.

Возможные внешние импульсы для изменения системы в юридически-институциональном сценарии могут быть в переходе на полностью мажоритарную избирательную систему, способствующую формированию двухпартийной системы, снижение проходного барьера в Госдуму для прохождения в парламент малых подконтрольных партий («Патриоты России», «Коммунисты России», «Родина» и т.д.).

Между тем, в кризисной ситуации, как считают эксперты «Минченко консалтинг», не исключено возвращение в правовое поле предвыборных блоков и сокращение государственного финансирования партий. Этот вариант развития событий несет для Кремля ряд преимуществ: возможность уравновесить фланги, как правыми, так и левыми проектами, быстрый ребрендинг «партии власти» в рамках блока, а также оперативное создания партнерского популистского проекта (по модели «Родина-2003»).

Политически-волевая перезагрузка может предполагать укрепление и укрупнение фланговых альтернатив «Единой России», а новый проект может быть организован на базе «Справедливой России», к которой может снова присоединиться партия «Родина». Одновременно возможно создание из системы спойлеров и малых партий новой главной левой партии вместо КПРФ, а также намеренное раздробление больших проектов в среде политических карликов и реализация сценария «Единая Россия» и сонм малых партий», где в каждой электоральной нише будет, как минимум, три трудноразличимых проекта.

Как считают авторы доклада, эволюционные сценарии развития партийной системы, если Кремль все-таки не возьмет ситуацию под контроль, также были рассмотрены, но вероятность их реализации невелика в силу сопротивления сформировавшейся политической среды.

«Если в горизонте 2-3 лет ничего не менять, то мы приходим к инерционному сценарию, в рамках которого можно будет наблюдать медленное угасание парламентских партий. Возможности для старта новых политических проектов будут по-прежнему закрыты. В совокупности это может привести к тому, что в Госдуме 2021 года произойдет серьезная потеря мандатов «партии власти», которая будет вынуждена вступить в формальную коалицию с кем-то из системных сил (вероятно, ЛДПР)», – прогнозируют авторы доклада.

При этом, по оценке экспертов, потеря голосов «Единой Россией» может быть непредсказуемой – как в пользу системных партий, так и в пользу наиболее успешно адаптировавшегося к новой политической реальности проекта на базе одной из малых партий. В этой случае процесс политического менеджмента и создания устойчивого большинства в рамках «транзитной Думы» придется переносить из электоральной стадии в постэлекторальную.

«Самый жесткий инерционный сценарий предполагает, что из-за деградации политического предложения электоральные способы выпуска пара будут полностью исчерпаны и на фоне существования непопулярной и невлиятельной «транзитной Думы» произойдет переход к неэлекторальным формам политический борьбы», – считают авторы доклада.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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