«Что за люди? Чисто звери»: Шнуров в стихах осудил башкирских полицейских-насильников

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров резко отозвался о полицейских, которые изнасиловали девушку-дознавателя в Уфе.

Стихотворение, посвященное инциденту в Башкирии, музыкант опубликовал на своей странице в Instagram. Шнуров сравнил уже бывших правоохранителей с животными и осудил их действия.

Как сообщал «Новый День», в ночь с 30 на 31 октября 23-летняя девушка-дознаватель подверглась нападению со стороны трех ее коллег в здании Отдела по вопросам миграции отдела МВД России по Уфимскому району. По словам пострадавшей, полицейские издевались над ней всю ночь. Позже выяснилось, что жертва изнасилования является дочерью высокопоставленного сотрудника силового подразделения МВД Башкирии.

Уголовное дело было возбуждено по п. «а» ч. 2 ст. 131, п. «а» ч. 2 ст. 132 УК РФ, по факту изнасилования и совершения насильственных действий сексуального характера, совершенных группой лиц. Позже стало известно, что все трое полицейских уволены из органов внутренних дел «за совершение проступков, порочащих честь и достоинство сотрудника полиции». 2 ноября суд отправил насильников под арест.

Санкт-Петербург, Служба информации РИА «Новый День»

Санкт-Петербург. Другие новости 31.10.18

СМИ: Елизавета II собирается уступить трон сыну. / Лидер Rammstein забрал Лободу из больницы и сводил в ресторан. / Сергей Шнуров подтвердил слухи о свадьбе совместным фото с молодой женой. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»