Полицейские-насильники уволены из МВД Башкирии

В Уфе трое сотрудников МВД, которых подозревают в насилии над девушкой-дознавателем, были уволены из органов внутренних дел. Об этом сообщается на официальном сайте министерства.

Решение об увольнении начальника Отдела МВД России по Уфимскому району, начальника Отдела МВД России по Кармаскалинскому району и начальника отдела по вопросам миграции Отдела МВД России по Уфимскому району Республики Башкортостан принял глава республиканского МВД генерал-майор полиции Роман Деев.

Правоохранители лишились своих постов «за совершение проступков, порочащих честь и достоинство сотрудника полиции».

По данным следствия, преступление было совершено в ночь с 30 на 31 октября. 23-летняя девушка подверглась нападению со стороны трех ее коллег в здании Отдела по вопросам миграции отдела МВД России по Уфимскому району. По словам пострадавшей, полицейские издевались над ней всю ночь. Позже выяснилось, что жертва изнасилования является дочерью высокопоставленного сотрудника силового подразделения республиканского МВД.

Уголовное дело было возбуждено по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 131, п. «а» ч. 2 ст. 132 УК РФ, по факту изнасилования и совершения насильственных действий сексуального характера, совершенных группой лиц.

В МВД Башкирии сообщили о проведении служебной проверки. Кроме того, для расследования этого дела в Уфу из Москвы направили группу сотрудников ГУСБ МВД России.

Уфа, Служба информации РИА «Новый День»

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