В Уфе арестованы двое фигурантов дела об изнасиловании сотрудницы полиции (ФОТО)

Суд санкционировал арест двух из троих фигурантов громкого дела об изнасиловании 23-летней девушки-дознавателя в одном из отделений МВД Башкирии в Уфе. Об этом сообщает Следственный комитет России.

Суд в Уфе удовлетворил ходатайство следствия о помещении под стражу двух из троих бывших руководителей подразделений регионального МВД, подозреваемых в изнасиловании своей коллеги, говорится в сообщении ведомства. Экс-полицейские арестованы на два месяца – до 31 декабря. Кто именно из трех обвиняемых попал под арест, в СКР не уточняют. По данным портала Ufa1.ru, под стражу заключены Эдуард Матвеев и Салават Галиева.

Подозреваемого в изнасиловании коллеги экс-полицейского ведут в зал суда, скриншот видео СКР

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечении третьему подозреваемому Павлу Яромчуку.

Ранее сообщалось, что в квартирах и на рабочих местах фигурантов дела об изнасиловании прошли обыски. Также отмечалось, что судебно-медицинская экспертиза подтвердила факт изнасилования сотрудницы полиции.

По данным следствия, преступление было совершено в ночь с 30 на 31 октября. Девушка-дознаватель подверглась нападению со стороны трех ее коллег в здании Отдела по вопросам миграции отдела МВД России по Уфимскому району. По словам пострадавшей, полицейские издевались над ней всю ночь. Позже выяснилось, что жертва изнасилования является дочерью высокопоставленного сотрудника силового подразделения республиканского МВД.

Уголовное дело было возбуждено по п. «а» ч. 2 ст. 131, п. «а» ч. 2 ст. 132 УК РФ, по факту изнасилования и совершения насильственных действий сексуального характера, совершенных группой лиц.

В надругательстве над коллегой подозреваются 51-летний подполковник, начальник ОМВД России по Уфимскому району Матвеев Эдуард, 50-летний подполковник, начальник ОМВД России по Кармаскалинскому району Галиев Салават и 34-летний майор, начальник отдела по вопросам миграции ОМВД России по Уфимскому району Яромчук Павел Яромчук. Все они были задержаны.

МВД Башкирии накануне сообщило о проведении служебной проверки. Кроме того, для расследования этого дела в Уфу из Москвы направили группу сотрудников ГУСБ МВД России. Сегодня стало известно, что все трое полицейских уволены из органов внутренних дел «за совершение проступков, порочащих честь и достоинство сотрудника полиции».

Уфа, служба информации РИА «Новый День»

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