В Уфе завершено расследование об изнасиловании девушки-дознавателя

В Уфе завершено расследование об изнасиловании сотрудницы МВД. Главными обвиняемыми являются трое коллег потерпевшей. Свою вину они не признают.

Уголовное дело возбуждено по п. «а» ч. 2 ст. 131 УК РФ (изнасилование, совершенное группой лиц), п. «а» ч. 2 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные группой лиц). В изнасиловании обвиняются бывший начальник Отдела МВД России по Уфимскому району, начальник Отдела МВД России по Кармаскалинскому району и начальник Отдела по вопросам миграции Отдела МВД России по Уфимскому району.

«В настоящее время обвинительное заключение по уголовному делу утверждено, после вручения его копии обвиняемым дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу», – сообщается на сайте республиканского управления СКР.

По данным следствия, в ночь с 30 на 31 октября 23-летняя девушка-дознаватель подверглась нападению со стороны трех ее коллег в здании Отдела по вопросам миграции отдела МВД России по Уфимскому району. По словам пострадавшей, полицейские издевались над ней всю ночь.

Все три фигуранта этого дела были уволены из органов внутренних дел, как позже и сама дознавательница – выяснилось, что в момент совершения преступления она распивала спиртные напитки с коллегами на рабочем месте. Подозреваемых сначала поместили в СИЗО, позже двоих из них отпустили под домашний арест. Свою вину ни один из них не признает.

Уфа, Служба информации РИА «Новый День»

Уфа. Другие новости 28.06.19

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