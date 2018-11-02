Все трое полицейских-насильников из Уфы отправлены под арест (ВИДЕО)

Кировский райсуд Уфе арестовал третьего полицейского, подозреваемого в изнасиловании девушки-дознавателя.

Согласно вердикту судьи, бывший начальник отдела по вопросам миграции ОМВД России по Уфимскому району 34-летний Павел Яромчук проведет за решеткой как минимум два месяца. Он, как и двое его коллег, арестованы до 31 декабря.

Ранее жена правоохранителя утверждала, что у мужа есть алиби – якобы в ночь на 31 октября, когда было совершено преступление, он был дома.

Ранее сегодня суд заключил под стражу 51-летнего экс-начальника начальник ОМВД России по Уфимскому району Эдуарда Матвеева и 50-летнего бывшего начальника ОМВД России по Кармаскалинскому району Салавата Галиева.

По данным следствия, в ночь с 30 на 31 октября 23-летняя девушка-дознаватель подверглась нападению со стороны трех ее коллег в здании Отдела по вопросам миграции отдела МВД России по Уфимскому району. По словам пострадавшей, полицейские издевались над ней всю ночь. Позже выяснилось, что жертва изнасилования является дочерью высокопоставленного сотрудника силового подразделения МВД Башкирии.

Уголовное дело было возбуждено по п. «а» ч. 2 ст. 131, п. «а» ч. 2 ст. 132 УК РФ, по факту изнасилования и совершения насильственных действий сексуального характера, совершенных группой лиц.

В МВД Башкирии объявили о проведении служебной проверки. Кроме того, для расследования этого дела в Уфу из Москвы направили группу сотрудников Главного управления Службы собственной безопасности МВД России. Сегодня стало известно, что все трое полицейских уволены из органов внутренних дел «за совершение проступков, порочащих честь и достоинство сотрудника полиции».

Уфа, служба информации РИА «Новый День»

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