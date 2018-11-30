ДНК-анализ лишил алиби изнасиловавших дознавателя в Уфе полицейских

Обвиняемые в изнасиловании девушки-дознавателя в Уфе полицейские лишились алиби. Дело в том, что генетическая экспертиза выявила наличие ДНК всех троих фигурантов этого дела на теле потерпевшей.

По данным телеграм-канала Mash, эксперты обнаружили ДНК всех троих теперь уже бывших полицейских на теле девушки, что подтверждает факт сексуального насилия.

Кроме того, установлено, что преступление произошло в период с семи до девяти часов вечера, тогда как адвокаты обвиняемых говорили, что дознавателя изнасиловали около 22:00. Выяснилось, что потерпевшая была дома уже в 21:30.

Также стало известно, что в тот день полицейские отмечали повышение подполковника Матвеева. «Уже бывшему начальнику ОМВД по Уфимскому району предложили хорошее местечко в администрации главы Башкирии. Матвееву позвонил секретарь межведомственного Совета общественной безопасности и позвал к себе под крыло. Довольный Матвеев поделился новостью с друзьями. Заявление на увольнение думал написать сразу после Дня полиции», – сообщает Mash.

По данным следствия, в ночь с 30 на 31 октября 23-летняя девушка-дознаватель подверглась нападению со стороны трех ее коллег в здании Отдела по вопросам миграции отдела МВД России по Уфимскому району. По словам пострадавшей, полицейские издевались над ней всю ночь. Позже выяснилось, что жертва изнасилования является дочерью высокопоставленного сотрудника силового подразделения МВД Башкирии.

Уголовное дело было возбуждено по п. «а» ч. 2 ст. 131, п. «а» ч. 2 ст. 132 УК РФ, по факту изнасилования и совершения насильственных действий сексуального характера, совершенных группой лиц. Все три фигуранта этого дела были уволены из органов внутренних дел «за совершение проступков, порочащих честь и достоинство сотрудника полиции», решением суда они помещены под арест до 31 декабря. Все они отрицают обвинения в свой адрес.

Уфа, Служба информации РИА «Новый День»

Уфа. Другие новости 30.11.18

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