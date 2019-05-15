В Уфе второго обвиняемого в изнасиловании дознавательницы отпустили домой

В Уфе второй фигурант дела об изнасиловании девушки-дознавателя был отпущен под домашний арест. Третий обвиняемый остается под стражей.

По словам адвоката Руслана Ахмадуллина, Верховный суд Башкирии отменил решение первой инстанции – Советского райсуда Уфы. Судья отпустил домой 50-летнего экс-начальника УВД Кармаскалинского района Салавата Галиева, передает «Интерфакс».

Ранее под домашний арест был отпущен бывший начальник отдела ОМВД по вопросам миграции 34-летний Павел Яромчук.

Третий фигурант этого дела – экс-начальник УВД по Уфимскому району 51-летний Эдуард Матвеев – пока остается в СИЗО.

По данным следствия, в ночь с 30 на 31 октября 23-летняя девушка-дознаватель подверглась нападению со стороны трех ее коллег в здании Отдела по вопросам миграции отдела МВД России по Уфимскому району. По словам пострадавшей, полицейские издевались над ней всю ночь. Позже выяснилось, что жертва изнасилования является дочерью высокопоставленного сотрудника силового подразделения МВД Башкирии.

Уголовное дело было возбуждено по п. «а» ч. 2 ст. 131, п. «а» ч. 2 ст. 132 УК РФ, по факту изнасилования и совершения насильственных действий сексуального характера, совершенных группой лиц. Все три фигуранта этого дела были уволены из органов внутренних дел «за совершение проступков, порочащих честь и достоинство сотрудника полиции», решением суда они помещены под арест до 31 декабря. Все они отрицают обвинения в свой адрес.

Уфа, Служба информации РИА «Новый День»

Уфа. Другие новости 15.05.19

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