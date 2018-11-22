Обвиняемых в изнасиловании девушки-дознавателя могут отпустить из-под стражи

Двое экс-полицейских, которых обвиняют в изнасиловании дознавателям в Уфе, могут быть отпущены на свободу уже в декабре. У них появилось алиби на вечер, когда было совершено преступление.

Как сообщил изданию «ГорОбзор.ру» информированный источник, близкий к материалам дела, бывший начальник отдела МВД по Уфимскому району Эдуард Матвеев в ту ночь был дома. Около 22:30 его приезд зафиксировала камера наружного наблюдения.

У бывшего начальника Кармаскалинского ОВД Салавата Галиева также есть алиби. По словам его адвоката, приятель полицейского заявил, что тот был в кафе «Отдых» с половины десятого до полуночи, на службу он не возвращался, домой его отвез водитель.

По данным следствия, в ночь с 30 на 31 октября 23-летняя девушка-дознаватель подверглась нападению со стороны трех ее коллег в здании Отдела по вопросам миграции отдела МВД России по Уфимскому району. По словам пострадавшей, полицейские издевались над ней всю ночь. Позже выяснилось, что жертва изнасилования является дочерью высокопоставленного сотрудника силового подразделения МВД Башкирии.

Уголовное дело было возбуждено по п. «а» ч. 2 ст. 131, п. «а» ч. 2 ст. 132 УК РФ, по факту изнасилования и совершения насильственных действий сексуального характера, совершенных группой лиц. Все три фигуранта этого дела были уволены из органов внутренних дел «за совершение проступков, порочащих честь и достоинство сотрудника полиции», решением суда они помещены под арест до 31 декабря.

В МВД Башкирии объявили о проведении служебной проверки. Кроме того, для расследования этого дела в Уфу из Москвы направили группу сотрудников Главного управления Службы собственной безопасности МВД России.

Уфа, Служба информация РИА «Новый День»

Уфа. Другие новости 22.11.18

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