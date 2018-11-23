Появилось видео, доказывающее алиби обвиняемого в насилии полицейского из Уфы

Полицейские, которых обвиняют в изнасиловании девушки-дознавателя в Уфе, настаивают на своей невиновности. Адвокат одного из них получил запись с камеры видеонаблюдения, которая доказывает непричастность его подзащитного к преступлению. У других фигурантов этого дела также есть аргументы в свою защиту. В свою очередь в Следственном комитете уточнили, что данное видео изначально было в распоряжении оперативников.

Запись с камер наблюдения опубликовала ГТРК «Башкортостан». На видео мужчина, который, по словам адвоката Рената Амирханова, является бывшим начальником Кармаскалинского ОВД Салаватом Галиевым, заходит в кафе с женщиной. Это происходит в то время, когда, по словам потерпевшей, произошло изнасилование. Галлиев покинул кафе около часа ночи.

Скриншот видео ВГТРК ГТРК «Башкортостан»

«Указанная видеозапись была получена нами по адвокатскому запросу в соответствии со всеми нормами действующего законодательства. Указанные обстоятельства полностью исключают причастность Галиева Салавата Сабитовича к вменяемому ему преступлению», – рассказал Ренат Амирханов.

Кроме того, адвокат бывшего начальника отдела МВД по Уфимскому району Эдуарда Матвеева сообщил, что в здании отдела по вопросам миграции были три женщины, эти данные были проверены. При этом Матвеев также провел ночь дома и у защитника есть тому неопровержимые доказательства.

Третий подозреваемый бывший начальник отдела по вопросам миграции ОМВД России по Уфимскому району Павел Яромчук также настаивает на своей невиновности. Как сообщил его адвокат, в девять вечера его подзащитный попросил знакомого отвезти по домам девушек, которые были пьяны. После этого Яромчук с водителем заехали в фастфуд и в 00:30 полицейский был дома. Ранее жена Яромчука заявила, что в ночь произошедшего супруг был с ней.

В республиканском СКР сообщили, что наличие алиби у обвиняемых в групповом изнасиловании дознавателя, это способ защиты от обвинений. «Органы следствия изначально располагали видеозаписями с камер видеонаблюдения о перемещениях фигурантов уголовного дела, поскольку они были изъяты при первоначальных следственных действиях», – заявили в пресс-службе следственного главка.

Следователи продолжают работу над определением времени совершения преступления и других обстоятельств происшествия.

Уфа, Служба информации РИА «Новый День»

Уфа. Другие новости 23.11.18

На Ямале не могут найти причину крупной энергоаварии, которая отключила Салехард. / В ДТП у стадиона «Екатеринбург – Арена» пострадал ребенок (ФОТО). / На трассе Екатеринбург – Пермь «Лада» влетела в грузовик на встречной полосе. Есть жертвы. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»