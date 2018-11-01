В Уфе трое полицейских изнасиловали коллегу, которая оказалась дочерью высокопоставленного силовика

В Уфе трое сотрудников МВД надругались над девушкой-дознавателем. Жертва изнасилования заявила, что среди злоумышленников был ее непосредственный начальник. Полицейских-насильников задержали. Возбуждено уголовное дело.

По данным следствия, преступление было совершено в ночь с 30 на 31 октября. 23-летняя девушка подверглась нападению со стороны трех ее коллег в здании Отдела по вопросам миграции отдела МВД России по Уфимскому району, сообщили в пресс-службе республиканского СКР.

В изнасиловании принимали участие 51-летний подполковник, начальник ОМВД России по Уфимскому району Матвеев Эдуард, 50-летний подполковник, начальник ОМВД России по Кармаскалинскому району Галиев Салават и 34-летний майор, начальник отдела по вопросам миграции ОМВД России по Уфимскому району Яромчук Павел, сообщает телеграм-канал Mash.

Все трое распивали спиртные напитки в кабинете, а затем пригласили присоединиться к ним девушку-дознавателя. По ее словам, издевательства продолжались всю ночь. После чего пострадавшая обратилась с заявление к следователям. Позже выяснилось, что жертва изнасилования является дочерью начальника силового подразделения республиканского МВД.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 131, п. «а» ч. 2 ст. 132 УК РФ, по факту изнасилования и совершения насильственных действий сексуального характера, совершенных группой лиц.

«В настоящее время все подозреваемые задержаны, с ними проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, решается вопрос об избрании им меры пресечения, в отношении потерпевшей назначена судебно-медицинская экспертиза», – говорится в сообщении СКР.

Министр внутренних дел по Республике Башкортостан генерал-майор полиции Роман Деев поручил провести служебную проверку. «Заявительнице будет оказана необходимая психологическая помощь. По итогам проверки будет принято решение об увольнении вышеуказанных должностных лиц из органов внутренних дел по отрицательным основаниям», – сообщается на сайте республиканского управления МВД.

Кроме того, в Башкирию из Москвы направили группу сотрудников ГУСБ МВД России, которые установят обстоятельства произошедшего и дадут правовую оценку действиям руководящего состава территориальных органов внутренних дел на региональном и районном уровнях.

Уфа, Служба информации РИА «Новый День»

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