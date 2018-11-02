Деградация уже необратима: какая власть, такие и органы

ЧП в Уфе, где троих полицейских подозревают в насилии над девушкой-дознавателем, является очередным ярким свидетельством продолжающейся в течение многих лет деградации отечественной правоохранительной системы. Как сказал в интервью РИА «Новый День» известный общественный деятель, сопредседатель движения «Гражданская солидарность», руководитель Центра социальных и политических исследований «Аспект» Георгий Федоров, это происходит потому, что в нынешней политической системе «вымываются профессиональные кадры» и остаются только самые продажные, с которыми легко договориться.

По словам Федорова, чудовищная история, которая произошла в Башкортостане, не является исключительным случаем, и по сути должна восприниматься как «срез» ситуации в стране. «Это срез общества, такая у нас власть, такие правоохранительные органы. Сколько угодно можно менять на полицию милицию – хоть на «робокопов» – все равно суть от этого не изменится», – сказал эксперт.

Федоров подчеркнул, что сейчас после многочисленных скандалов, связанных с превышением полномочий сотрудников правоохранительных органов, выявленных эпизодов коррупции, необходимо признать, что правоохранительная система деградирует.

«Это давно происходит и за последние 20 лет мы видели много проявлений деградации, начиная от Евсюкова (Денис Евсюков – экс-майор полиции, который в 2009 году состоянии алкогольного опьянения убил 2 и ранил еще 7 человек в московском супермаркете), заканчивая казанской историей (в 2012 году мужчина, задержанный местными сотрудниками полиции, умер после того как его изнасиловали бутылкой из-под шампанского)», – отметил Федоров.

Как считает эксперт, причина сложившейся ситуации кроется в устройстве российской политической системы, где личные связи играют гораздо большую роль, чем профессионализм.

«В целом, система политической власти создана таким образом, что, к сожалению, происходит отрицательный отбор, «вымывание» профессионалов и огромное количество достойных людей выходит из всех сфер. Во главу угла ставится коррупция, личная преданность и другие вещи, которые далеки от таких понятий, как моральных облик или общепринятые нормы и честь мундира», – констатировал Федоров.

При этом он подчеркнул, что ситуация в низшем звене госорганов может быть лучше, чем в «верхушке». «Если на низком уровне есть честные люди, которые «работают в поле», но чем выше уровень, тем хуже ситуация», – сказал он.

В то же время эксперт выразил уверенность, что поскольку в определенных сферах «система» уже окончательно пустила свои корни и происходит активное выживание адекватных специалистов, деградация уже необратима. В результате России необходима тотальная чистка, в том числе и в правоохранительной сфере.

«Я считаю, когда произойдут необратимые последствия – для того, чтобы исправить ситуацию, необходима будет не просто чистка, а тотальная чистка органов госвласти и правоохранительных органов», – заключил Федоров.

Ранее стало известно, что Уфе трое сотрудников МВД были уволены из органов внутренних дел по подозрению в насилии над девушкой-дознавателем. По данным следствия, преступление было совершено в ночь с 30 на 31 октября. 23-летняя девушка подверглась нападению со стороны трех ее коллег в здании отдела по вопросам миграции отдела МВД России по Уфимскому району. По данным телеграм-канала Mash, это были 51-летний подполковник, начальник ОМВД России по Уфимскому району Эдуард Матвеев, 50-летний подполковник, начальник ОМВД России по Кармаскалинскому району Салават Галиев и 34-летний майор, начальник отдела по вопросам миграции ОМВД России по Уфимскому району Павел Яромчук. По словам пострадавшей, над ней издевались всю ночь. Позже выяснилось, что жертва изнасилования является дочерью высокопоставленного сотрудника республиканского МВД.

Москва, Мария Вяткина

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