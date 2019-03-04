СКР и МВД проверяют инцидент с избиением сотрудницы полиции коллегой в Башкирии

Следователи и полицейские в Башкирии проверяют информацию об избиении 23-летней следователя в отделе полиции в городе Белорецке вышестоящим коллегой – замначальником следственного отдела 38-летним подполковником юстиции.

Материалы об инциденте в Следственный комитет передала полиция, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя следственного управления СКР по Башкирии. По итогам проверки сотрудники ведомства решат вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в республиканском полицейском главке сообщили о начавшейся служебной проверке по сообщению об избиении сотрудницы отдела полиции в Белорецке.

По данным издания ProUfu.ru, инцидент произошел вечером 27 февраля. Следователь заявила, что ее избил коллега возле одного из частных домов Белорецка.

Девушка получила закрытую черепно-мозговую травму, ушибы мягких тканей головы, лица, плечевых суставов. Врачи также обнаружили у нее ушиб позвоночника и тупую травму живота. Источник издания сообщил, что такие травмы могут быть характерны при попытке изнасилования. Сейчас сотрудница полиции находится в больнице.

Как сообщил РИА «Новый День», в конце октября прошлого года в Уфе 23-летняя девушка-дознаватель заявила, что подверглась групповому изнасилованию со стороны коллег в здании отдела по вопросам миграции отдела полиции по Уфимскому району. По словам пострадавшей, полицейские издевались над ней всю ночь. По подозрению в совершении преступления были задержаны трое правоохранителей. В отношении них возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 131 (изнасилование), п. «а» ч. 2 ст. 132 (насильственные действия сексуального характера) УК РФ и предъявлено обвинение в совершении этих преступлений. Всех троих обвиняемых уволили из МВД.

Уфа, служба информации РИА «Новый День»

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