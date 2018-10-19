Шнуров посоветовал мылить веревки после слов Путина о рае для россиян

Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров посвятил нецензурное стихотворение речи президента России Владимира Путина о ядерной войне.
Накануне, выступая на Валдайском форуме в Сочи, глава государства, говоря о возможном применении кем-либо ядерного оружия против России, предупредил, что в случае такого развития событий «мы как мученики попадем в рай, а они просто сдохнут».
Стих музыкант опубликовал в своем инстаграме:
«Здесь и так сплошные муки,
Хоть сегодня умирай.
Пусть подохнут эти суки,
Ну, а мы, конечно, в рай,
Попадём как по путевке,
Так наш главный обещал.
Мыльте, граждане, веревки,
Тихо и не вереща!
Всеедино, всенародно!
Что нам райский переплёт?
Мы пойдём куда угодно,
Если Родина пошлёт.
Хоть к Аллаху, хоть на плаху,
Хоть к началу всех начал.
Нас давно послали … [вырезано цензурой],
Если кто не замечал».
Москва, служба информации РИА «Новый День»
Москва. Другие новости 19.10.18
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