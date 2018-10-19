Шнуров посоветовал мылить веревки после слов Путина о рае для россиян

Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров посвятил нецензурное стихотворение речи президента России Владимира Путина о ядерной войне.

Накануне, выступая на Валдайском форуме в Сочи, глава государства, говоря о возможном применении кем-либо ядерного оружия против России, предупредил, что в случае такого развития событий «мы как мученики попадем в рай, а они просто сдохнут».

Стих музыкант опубликовал в своем инстаграме:

«Здесь и так сплошные муки,

Хоть сегодня умирай.

Пусть подохнут эти суки,

Ну, а мы, конечно, в рай,

Попадём как по путевке,

Так наш главный обещал.

Мыльте, граждане, веревки,

Тихо и не вереща!

Всеедино, всенародно!

Что нам райский переплёт?

Мы пойдём куда угодно,

Если Родина пошлёт.

Хоть к Аллаху, хоть на плаху,

Хоть к началу всех начал.

Нас давно послали … [вырезано цензурой],

Если кто не замечал».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 19.10.18

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