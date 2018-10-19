Путин пообещал россиянам попадание в рай в случае ядерной войны

Президент России Владимир Путин, говоря о возможном применении кем-либо ядерного оружия против РФ, предупредил, что в случае такого развития событий «мы как мученики попадем в рай, а они просто сдохнут». Соответствующее заявление глава российского государства сделал, выступая на Валдайском форуме в Сочи.

В частности, президент отметил, что в концепции РФ по применению ядерного оружия нет превентивного удара, подобные виды вооружений могут быть использованы только для ответного удара. «Агрессор должен знать, что возмездие неизбежно, что он будет уничтожен. А мы, жертвы агрессии, мы как мученики попадем в рай, а они просто сдохнут, потому что даже раскаяться не успеют», – заявил Путин.

Путин также заявил, что «не напрягается» по поводу нынешних российско-американских отношений, которые многие эксперты расценивают как «хуже», чем в период «холодной войны» и рассказал по этому поводу анекдот.

«Такая шутка есть, старая, с бородой. Вопрос: как вы расслабляетесь? Ответ: я не напрягаюсь», – отметил Путин и пояснил, что Россия «никого не напрягает», в том числе США. «То же самое касается напряжения в международных делах. Мы не напрягаем никого, мы не создаем никаких проблем», – сказал Путин.

Как писал «Новый День», оценивая отношения с президентом США Дональдом Трампом, глава российского государства сказал, что у них сложился нормальный профессиональный диалог, при этом американский лидер настроен на стабилизацию отношений двух стран и слышит аргументы собеседника. «Он может не соглашаться – я тоже не соглашаюсь... Это нормально, дискуссия – друг партнеров», – сказал Путин.

Сочи, Иван Гридин

Сочи. Другие новости 18.10.18

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