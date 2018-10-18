Путин ответил анекдотом на вопрос об отношениях в США

Президент РФ Владимир Путин заявил, что «не напрягается» по поводу нынешних российско-американских отношений, которые многие эксперты расценивают как «хуже», чем в период «холодной войны». Выступая сегодня на Валдайском форуме в Сочи, глава российского государства рассказал по этому поводу анекдот.

«Такая шутка есть, старая, с бородой. Вопрос: как вы расслабляетесь? Ответ: я не напрягаюсь», – отметил Путин и пояснил, что Россия «никого не напрягает», в том числе США. «То же самое касается напряжения в международных делах. Мы не напрягаем никого, мы не создаем никаких проблем», – сказал Путин.

Оценивая отношения с президентом США Дональдом Трампом, глава российского государства сказал, что у них сложился нормальный профессиональный диалог, при этом американский лидер настроен на стабилизацию отношений двух стран и слышит аргументы собеседника.

«Он может не соглашаться – я тоже не соглашаюсь... Это нормально, дискуссия – друг партнеров», – сказал Путин.

Сочи, служба информации РИА «Новый День»

Сочи. Другие новости 18.10.18

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