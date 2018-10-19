#РайНаш: реакция политологов и соцсетей на Путинское «мы попадем в рай, а они просто сдохнут»

Выступление президента Владимира Путина на Валдайском форуме, где он высказался о возможности ядерной войны, второй день активно обсуждается в соцсетях. Кто-то пребывает в состоянии шока, кто-то склонен видеть в словах главы государства шутку, а кто-то испытал прилив вдохновения и начал писать стихи.

По мнению политологов, слишком серьезно воспринимать фразу Путина «мы попадем в рай, а они – просто сдохнут», все же не стоит. «Судя по всему, это была попытка пошутить, придать своей речи эмоциональность, – считает политолог Сергей Мошкин. – Вообще наш президент этим часто грешит, уже можно составлять книжицу его высказываний за 18 лет – про сортир, про бабушку, и так далее. У него специфический юмор, полуказарменный, полублатной. Надо понимать, в какой ситуации человек воспитывался. Это дворовое детство, это учеба в закрытом институте, где юмор тоже специфический. Я думаю, что в голове у него таких шуточек еще много. Но я не думаю, что он рассчитывал на такую бурную реакцию, он думал, что все шутку поймут. Но по моему личному мнению, это было неуместно и недостойно лидера государства, это ставит его на одну доску с Жириновским. У всех у нас случаются неудачные шутки. Но ему все же надо себя контролировать».

Бывший заместитель полпреда президента на Урале Андрей Колядин тоже считает, что это была одна из специфических шуток Владимира Путина, но при этом обращает внимание на то, что выступление президента этой фразой не ограничилось. «Президент сказал и более интересные вещи, про многонациональный русский народ, про то, что мы никогда не станем агрессорами. Этой фразой он просто слегка спародировал всяких товарищей, которые заявляют, что после смерти попадут в Валгаллу, или радикальных мусульман. Как говорит молодежь, он «прикололся».

Писатель Эдуард Лимонов написал в своем твиттере, что президент довольно точно уловил психологический настрой населения. «Путинское «Мы попадём в рай, а они просто сдохнут»– хорошо сказано, может быть, и заготовка, но всё равно так мы все и чувствуем. Национальная психология – стремление быть правыми, стремление к правоте. Мы правы – потому попадём в рай, они не правы – вульгарно сдохнут», – написал Лимонов.

Пользователи соцсетей уже соревнуются в остроумии, публикуя «фотожабы» и стихи на тему нового мема от президента под набирающим популярность хэштэгом #РайНаш. Например, под горячую руку комментаторов попала известная песня Земфиры, в результате чего получилось:

Пожалуйста, не нападай,

Или мне придется тоже.

Я, конечно, сразу в рай,

А ты – не думаю, что тоже…

Пользователь фейсбука Руслан Собко подошел к делу серьезнее, написав собственное стихотворение, озаглавленное «Клеветникам лидера»:

Почто вокруг валдайской речи

Подняли вы ажиотаж?

Забыли главное? Навечно

КрымНаш!!!

Ядрёной враг трясёт дубиной.

И вам, и мне, и всей стране

Быть может, и сгореть придётся

В огне...

Но что ж вы, право, как дебилы?

Ведь – дух захватывает аж!

Да, нам сегодня объявили:

#РайНаш!

(Руслан Собко)

Однако весело стало не всем. Москвич Александр Гутин написал следующее (ненормативная лексика заменена): «Путин сказал, что в случае ядерной войны россияне попадут в рай. Стало как-то *страшно* сразу по нескольким причинам.

1. Я так понял, на победу в войне рассчитывать не приходится, так как даже президент сказал, что нам придёт *конец*, пусть и с райскими последствиями.

2. На этом свете на рай и вообще на более менее приличную жизнь рассчитывать тоже не приходится. Чтобы попасть в рай, надо сдохнуть. Желательно в ядерной войне.

3. Путин верит в рай и ад. Тогда не понимаю, почему некоторые его соратники живут так, как будто *очень* желают попасть в ад. Причём желательно не просто попасть, а в самый *самый* горячий котёл. Мне кажется, нам *врут* и в аду лучше».

Валерий Амиров, преподаватель журфака Уральского университета, тоже считает, что ничего смешного в словах президента нет: «…многие сегодня вечером, услышав эти размышления Владимира Владимировича, вздрогнули, и было от чего. Плохо не то, что у нас есть возможность отправить противника, посягнувшего на Россию, в ад. Это как раз справедливо и хорошо. Плохо то, что о таких перспективах стали говорить легко и непринужденно. Как о котлете, которую можно и нужно с аппетитом съесть на ужин… Если Путин хотел, чтобы Запад вздрогнул, то он своего добился. Там, несомненно, вздрогнули. И весьма вероятно, что не раз. Но вместе с Западом вздрогнули и все мы. Правда, нам-то приготовлен рай. Будем надеяться...».

Екатеринбург, Москва, служба информации

Екатеринбург, Москва. Другие новости 19.10.18

В уральском селе рабочие повредили газопровод, пришлось эвакуировать школу и детсад (ФОТО). / Директор белоярского МУПа попал под уголовную статью. / На Щербакова столкнулись пять иномарок, у одной оторвало колесо (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»