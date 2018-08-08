«Удар по имиджу города-героя»: у севастопольцев завяли уши от группы «Ленинград»

Трансляция выступления группы «Ленинград» на севастопольском государственном телеканале возмутила местных общественников.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в минувшие выходные в Балаклаве прошел музыкальный фестиваль #ZBFest, собравший на своей площадке более 25 тысяч человек. Транслировал музыкальное событие в прямом эфире и правительственный телеканал Севастополя. Поэтому многие горожане решили остаться дома и наблюдать за музыкальным событием «издалека».

Горожане надеялись, что таким образом уберегут свои уши от «ленинградского» мата в исполнении Сергея Шнурова, но ошиблись. Телеканал показал выступление группы «как было» и нецензурная лексика просочилась с экранов телевизоров в дома жителей Севастополя.

«Это вызвало резко негативную реакцию зрителей канала. Во время эфира и после возмущенные севастопольцы делились в соцсетях негодующими комментариями. Уверена, что режиссеры и продюсеры были знакомы с репертуаром и особенностями творчества лидера музыкальной группы и знали порядок песен в выступлении артиста на фестивале. Однако посчитали допустимым транслировать на метровом диапазоне, который доступен практически в каждой севастопольской семье.

Я считаю это действие аморальным и противозаконным. Часть видео с ненормативной лексикой сейчас активно распространяется в интернете, что вредит имиджу города-героя Севастополя и не делает чести правительству города, как учредителя телеканала», – заявила РИА «Новый День» лидер общественной инициативы «Наш Севастополь» Ольга Дронова.

Общественница утверждает: ненормативная лексика «Ленинграда» в прямом эфире – не оплошность, а итог работы команды телеканала, приведенной бывшим директором департамента общественных коммуникаций Севастополя Олегом Берковичем. По ее мнению, бывший главный «пиарщик» правительства по-прежнему курирует информационную политику государственного телеканала.

«Обсценная лексика поставляется в каждый дом – посредством государственного телевидения», – негодует Дронова. Общественники собираются обратиться в Роскомнадзор и в правительство Севастополя, чтобы те оценили действия руководства телекомпании.

Севастополь, Анастасия Зук

Севастополь. Другие новости 08.08.18

Охоту оставили, рис запретили: крымский Сиваш отделили от херсонского. / Глазьев: Самостоятельный статус Крыма был возможен, но неприемлем. / Экс-глава Ялты вышел из СИЗО. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»