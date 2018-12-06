Дмитрий Киселёв собирает рэп-фестиваль на большом нудистском пляже в Коктебеле

Ведущий программы «Вести Недели» Дмитрий Киселёв намерен организовать в Крыму «крупнейший в России» рэп-фестиваль.

Мероприятие пройдёт в формате open air на нудистском пляже курортного Коктебеля в конце августа 2019 года.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом журналист рассказал в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Напомним, недавно Киселёв в своей программе вступился за арестованного в Краснодаре рэпера Хаски и за российский рэп в целом, утверждая, что мат – это неотъемлемая часть культуры.

По его словам, сюжет вызвал широкий отклик в рэперской среде.

«Рэп невозможно запретить так же, как невозможно запретить мат. Это явление культуры, с которым мы имеем дело. Ситуация, в которую я попал с рэпом, вызвала очень большой хайп. Эта тема не оставляет мне иных шансов, кроме как сделать рэп-фестиваль в Коктебеле. Более того, уже в ближайшем сезоне. Это конец августа. Я же делаю в Коктебеле крупнейший джазовый фестиваль на постсоветском пространстве вот уже 16 лет. Я думаю, что паровозиком сделаем рэп-фестиваль сразу после джазового», – рассказал тележурналист.

Киселёв считает, что сегодня российские рэп-фестивали «однодневные» и отличаются слабой организацией и неубедительным коммерческим продвижением.

«Они все однодневные. Это вызывается блуждающими датами. Это фестивали-самозванцы. Но многодневного, конечно же, нет. В Коктебеле 23-25 августа 2019 года будет семнадцатый международный фестиваль «Koktebel Jazz», два дня на реконфигурацию площадки, и после этого 28-30 августа загремит крупнейший в России рэп open air. Мы сделаем прямо на нудистском пляже в Коктебеле. Как известно, там же всегда был крупнейший нудистский пляж», – пообещал Киселёв.

Как сообщал «Новый День», в конце июля в Балаклаве прошел музыкальный фестиваль #ZBFest, собравший на своей площадке более 25 тысяч человек. Показ выступления группы «Ленинград» на севастопольском государственном телеканале возмутил местных общественников, которые назвали трансляцию «ударом по имиджу города-героя».



Симферополь, Иван Капустин



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