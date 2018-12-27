Граница закрыта: на Украине продлили запрет на въезд российских мужчин

Украинские власти продлили запрет на въезд на территорию страны всем лицам мужского пола из России в возрасте от 16 до 60 лет, несмотря на то, что накануне истек 30-дневный срок военного положения. Такое решение принял СНБО Украины, ссылаясь на «сложную ситуацию относительно безопасности в стране».

По данным МВД Украины, с начала введения военного положения украинские пограничники не пустили на территорию Незалежной 1616 россиян. Российская погранслужба вернула 351 украинца, отметил первый замминистра внутренних дел Сергей Яровой.

Как сообщал РИА «Новый День», 30 ноября Украина запретила въезд на территорию страны всем россиянам мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет. Решение было принято на фоне введения военного положения в 10 приграничных с РФ и Приднестровьем регионах страны после инцидента с задержанием украинских кораблей-нарушителей в Керченском проливе 25 ноября. В Москве сочли произошедшее спланированной провокацией президента Петра Порошенко в преддверии президентских выборов с целью поднять свой электоральный рейтинг.

Накануне Порошенко решил не продлять военное положение на Украине и пообещал, что выборы президента в стране пройдут 31 марта, как и было запланировано.

По мнению сенатора Алексея Пушкова, украинский президент отменил военное положение только из-за того, чтобы его не обвинили в попытке сорвать выборы. При этом, полагает политик, Порошенко не собирается отказываться от военной риторики, а будет ее поддерживать и может пойти на обострение.

«Отмена военного положения не означает, что Порошенко откажется от предвоенной истерии. Напротив, он будет ее поддерживать и нарашивать, возможно, пойдет на новое обострение, дабы под ее прикрытием сфабриковать нужные ему итоги выборов и получить автоматическую поддержку Запада», – написал сенатор в своем твиттере.

Киев, служба информации РИА «Новый День»

Киев. Другие новости 27.12.18

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