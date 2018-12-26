Наоборонялся: Порошенко решил не продлевать военное положение на Украине

На Украине закончился 30-дневный срок военного положения, введенного в десяти приграничных с Россией и Приднестровье областях страны после инцидента в Керченском проливе. Украинский президент Петр Порошенко заявил, что не будет просить Верховную раду о его продлении.

«Это мое принципиальное решение, оно базируется на анализе всех составляющих текущей ситуации безопасности на Украине», – заявил он на заседании Совета национальной безопасности и обороны, отметив, что ситуация вокруг Украины «не сильно изменилась».

Порошенко при этом пообещал, что выборы президента в стране пройдут 31 марта, как и было запланировано. «Мы гарантируем, что выборы президента состоятся 31 марта 2019 года», – заявил он.

Напомним, что по указу президента Украины, режим военного положения заканчивается автоматически при отсутствии угрозы нападения или угрозы независимости страны.

Военное положение в Николаевской, Херсонской, Запорожской, Одесской, Донецкой, Луганской, Черниговской, Винницкой, Сумской и Харьковской областях, а также во внутренних водах Украины на Азове было введено по инициативе Порошенко с 14.00 (15.00 мск) 26 ноября 2018 года до 14.00 (15.00 мск) 26 декабря 2018 года. Украинские политики при этом заявляли об угрозе «нападения России на Украины». Порошенко указывал, что военное положение вводится исключительно для обороны Украины и не предусматривает военных действий за пределами страны. Кроме того, Киев запретил въезд на территорию Украины российским мужчинам в возрасте от 16 до 60 лет. Пока неизвестно, останется ли в силе запрет на въезд на Украину россиян мужского пола после завершения действия в стране военного положения.

Поводом послужил инцидент в Керченском проливе 25 ноября, когда Россия задержала три украинских военных корабля «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» за нарушение государственной границы РФ. Суда ВМС Украины опасно маневрировали и проигнорировали требования российских пограничников остановиться. Нарушителей задержали с применением оружия. В отношении 24 украинских моряков, среди которых оказались двое сотрудников СБУ, было возбуждено уголовное дело о нарушении государственной границы РФ. Суд арестовал военных на два месяца. Отметим, что Москва расценила произошедшее как провокацию. Президент РФ Владимир Путин заявил, что провокацию затеял Порошенко, чтобы поднять свой обвалившийся предвыборный рейтинг. В Киеве назвали случившееся «актом агрессии» со стороны Москвы.

Киев, служба информации РИА «Новый День»

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